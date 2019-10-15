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РИА Новости
Ядерные технологии

Россия готова предложить Чили исследовательский реактор, заявили в Росатоме

10:52 15.10.2019
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкПавильон корпорации "Росатом"
Павильон корпорации Росатом
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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РФ готова построить исследовательский реактор в Чили, но решение за страной - Росатом
БУЭНОС-АЙРЕС, 15 окт - РИА Новости. Россия готова предложить Чили ряд технологий в части радиационной обработки различных объектов, проектов в медицине и готова построить исследовательский реактор, но решение остаётся за латиноамериканскими партнёрами, сообщил РИА Новости глава "Русатом Оверсиз" Евгений Пакерманов.
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Россия и Чили ранее договорились о сотрудничестве в сфере мирного использования атомной энергии. В меморандуме о взаимопонимании, заключенном сторонами, речь шла в том числе о реконструкции исследовательских реакторов Чили и о постройке научного центра.
"Мы готовы предложить партнёрам наш опыт в части работы с исследовательскими реакторами, технологии, которые будут у них востребованы, например в части радиационной обработки различных объектов, медицинских проектов" - сказал Пакерманов.
"Мы можем предложить в том числе и сам исследовательский реактор, но пока детальной проработки проекта нет. Мы находимся на начальной стадии партнёрских отношений", - отметил собеседник агентства.
В настоящее время Росатом ожидает решения чилийских заказчиков. "Как только партнёры будут готовы, мы начнем переговоры", - добавил Пакерманов.
Россия готова предложить центры ядерных технологий всем странам Латинской Америки. "Эти проекты хороши тем, что они как конструктор Lego, их можно сложить в любой конфигурации, в зависимости от потребностей той или иной страны. Потребности в таких центрах есть практически у всех стран региона", - подчеркнул глава "Русатом Оверсиз".
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