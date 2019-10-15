Россия готова предложить Чили исследовательский реактор, заявили в Росатоме

РФ готова построить исследовательский реактор в Чили, но решение за страной - Росатом

БУЭНОС-АЙРЕС, 15 окт - РИА Новости. Россия готова предложить Чили ряд технологий в части радиационной обработки различных объектов, проектов в медицине и готова построить исследовательский реактор, но решение остаётся за латиноамериканскими партнёрами, сообщил РИА Новости глава "Русатом Оверсиз" Евгений Пакерманов.

Россия и Чили ранее договорились о сотрудничестве в сфере мирного использования атомной энергии. В меморандуме о взаимопонимании, заключенном сторонами, речь шла в том числе о реконструкции исследовательских реакторов Чили и о постройке научного центра.

"Мы готовы предложить партнёрам наш опыт в части работы с исследовательскими реакторами, технологии, которые будут у них востребованы, например в части радиационной обработки различных объектов, медицинских проектов" - сказал Пакерманов.

"Мы можем предложить в том числе и сам исследовательский реактор, но пока детальной проработки проекта нет. Мы находимся на начальной стадии партнёрских отношений", - отметил собеседник агентства.

В настоящее время Росатом ожидает решения чилийских заказчиков. "Как только партнёры будут готовы, мы начнем переговоры", - добавил Пакерманов.