Полиция получила ордер на арест экс-премьера Папуа-Новой Гвинеи

МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Полиция получила ордер на арест бывшего премьер-министра Папуа-Новой Гвинеи Питера О'Нила, сообщает Полиция получила ордер на арест бывшего премьер-министра Папуа-Новой Гвинеи Питера О'Нила, сообщает радиостанция RNZ со ссылкой на правоохранителей.

Ранее со ссылкой на австралийскую телерадиокорпорацию ABC сообщалось, что О'Нил в конце мая подал в отставку после семи лет службы на посту премьера Папуа-Новой Гвинеи. Решение О'Нила подать в отставку было связано с переходом части его сторонников из правительства в оппозиционную коалицию в парламенте страны. Через несколько дней издание PNG Today сообщило, что бывший министр финансов страны Джеймс Марапе был избран парламентом на премьерский пост.

Как заявил комиссар местной полиции Дэвид Мэннинг, ордер на арест бывшего премьера связан с "должностной коррупцией ". Глава правоохранителей также подчеркнул, что не может раскрыть подробностей ситуации на данном этапе "в связи с конфиденциальностью расследования". Ранее, по его словам, экс-премьер отказывался сотрудничать с полицией и не явился в участок.

При этом Мэннинг подтвердил, что следователи в ходе текущего расследования обратились в суд для получения ордера на арест, который был выдан в пятницу.

Наряду с этим местный портал Loop PNG уточняет также со ссылкой на сообщение правоохранителей, что ордер на арест был получен "в связи с совокупностью предоставленных следователями доказательств".