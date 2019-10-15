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РИА Новости

Полиция получила ордер на арест экс-премьера Папуа-Новой Гвинеи

10:44 15.10.2019
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© AP Photo / Brian KramerПолиция и солдаты Папуа-Новой Гвинеи
Полиция и солдаты Папуа-Новой Гвинеи
© AP Photo / Brian Kramer
Полиция и солдаты Папуа-Новой Гвинеи. Архивное фото
МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Полиция получила ордер на арест бывшего премьер-министра Папуа-Новой Гвинеи Питера О'Нила, сообщает радиостанция RNZ со ссылкой на правоохранителей.
Ранее со ссылкой на австралийскую телерадиокорпорацию ABC сообщалось, что О'Нил в конце мая подал в отставку после семи лет службы на посту премьера Папуа-Новой Гвинеи. Решение О'Нила подать в отставку было связано с переходом части его сторонников из правительства в оппозиционную коалицию в парламенте страны. Через несколько дней издание PNG Today сообщило, что бывший министр финансов страны Джеймс Марапе был избран парламентом на премьерский пост.
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Как заявил комиссар местной полиции Дэвид Мэннинг, ордер на арест бывшего премьера связан с "должностной коррупцией ". Глава правоохранителей также подчеркнул, что не может раскрыть подробностей ситуации на данном этапе "в связи с конфиденциальностью расследования". Ранее, по его словам, экс-премьер отказывался сотрудничать с полицией и не явился в участок.
При этом Мэннинг подтвердил, что следователи в ходе текущего расследования обратились в суд для получения ордера на арест, который был выдан в пятницу.
Наряду с этим местный портал Loop PNG уточняет также со ссылкой на сообщение правоохранителей, что ордер на арест был получен "в связи с совокупностью предоставленных следователями доказательств".
Мэннинг уточнил также, что у экс-премьера будет "право на выход под залог и на защиту в суде". Он напомнил, что "каждый считается невиновным до признания его вины в суде", поэтому конституционные права экс-премьера в этом отношении "соблюдаются".
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