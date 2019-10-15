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РИА Новости

Во Франции четверо заключенных сбежали из-под конвоя по дороге из суда

10:44 15.10.2019
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© Fotolia / ctpaep Руки в наручниках
 Руки в наручниках
© Fotolia / ctpaep
Руки в наручниках. Архивное фото
ПАРИЖ, 15 окт - РИА Новости. Четверо заключенных сбежали из-под конвоя при транспортировке в тюрьму из суда южного французского города Марсель, сообщает профсоюз сотрудников пенитенциарных учреждений SNP FO на своей странице в сети Facebook.
"Четверо заключенных сбежали во время транспортировки из суда в пенитенциарный центр Baumettes, которая проходила под полицейским конвоем", - говорится в сообщении.
По информации портала France Info, помимо беглецов в фургоне находились и другие заключенные. Они рассказали, что "четверо беглецов, скованные наручниками по двое, воспользовались остановкой на светофоре, вскрыли дверь фургона и ушли пешком". Сообщается, что решившиеся на побег заключенные были фигурантами по делам, связанным с преступным сговором, организацией проституции или вымогательством.
Поиски сбежавших продолжаются.
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ФранцияМарсельПарижВ мире
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