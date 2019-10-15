Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-15T10:43Z
https://ria.ru/20191015/1559797704.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/147406/49/1474064936_0:156:3000:1844_1036x0_80_0_0_c5e4772365a9b46e8221f62713fe3746.jpg
РИА Новости

В Росатоме заявили о заинтересованности африканских стран в российских АЭС

10:43 15.10.2019
143
© Fotolia / chalabalaАтомная электростанция
Атомная электростанция
© Fotolia / chalabala
БУЭНОС-АЙРЕС, 15 окт - РИА Новости. Страны Африки проявляют большой интерес к строительству российских АЭС малой мощности, сообщил РИА Новости глава "Русатом Оверсиз" (входит в госкорпорацию "Росатом") Евгений Пакерманов.
Стенд государственной корпорации по атомной энергии Росатом
Вчера, 14:47Ядерные технологии
"Росатом" заявил о готовности строить АЭС в Саудовской Аравии вместе с США
"Это хороший продукт, его легче встраивать в энергосистему. У ряда африканских стран недостаточно развитые сети, и, кроме того, это проще в плане финансирования", - отметил он.
"Видим такие возможности, работаем, есть большой интерес, например, со стороны Руанды и ряда других стран", - сказал Пакерманов.
901100
Обсудить 2
РосатомАфрикаРуандаЭкономика
Рекомендуем
Логотип государственной корпорации по атомной энергии Росатом
Россия ждет от Бразилии условий проекта достройки блока АЭС "Ангра"
РИА
Новости
Логотип Росатом
Росатом обсуждает с Бразилией проект плавучей АЭС малой мощности
Логотип государственной корпорации по атомной энергии Росатом
Росатом планирует до конца года найти место для наземной АЭС малой мощности
Искусственный остров Пальма Джумейра в ОАЭ
РФПИ на полях визита Путина в ОАЭ подпишет десять инвестсоглашений
Лента
новостей
Павильон корпорации Росатом
Россия готова предложить Чили исследовательский реактор, заявили в Росатоме
Города мира. Пекин
Китай планирует наращивать закупки сельхозпродукции в США
Логотип Росатом
Россия и Аргентина обсуждают кооперацию при строительстве плавучих АЭС
Министр науки и высшего образования РФ Михаил Котюков на пленарном заседании Государственной Думы
Россия вошла в первую пятерку стран по числу исследователей, заявил Котюков
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин
Володин назвал политику бывшего президента Украины Порошенко деструктивной
Жозеп Боррель
В МИД Испании прокомментировали приговор в отношении каталонских политиков
Города России. Сочи
На форуме в Сочи обсудят возможности и риски ведения бизнеса в Африке
Атомный лихтеровоз Севморпуть
"Росатом" намерен до 2020 года утвердить план развития Севморпути
Руки в наручниках
Во Франции четверо заключенных сбежали из-под конвоя по дороге из суда
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
15:33Участнику митинга в Москве Губайдулину предъявили новое обвинение
15:33Южная Корея ждет от Москвы помощи в диалоге с КНДР
15:32Норвегия считает необходимым сохранять Турцию в НАТО
15:29В посольстве России в Минске заявили, что Богачева находится на свободе
15:29Более 3,2 миллионов москвичей привились от гриппа с начала сезона
15:28Глава МИД Турции провел переговоры с Помпео на фоне операции в Сирии
15:27Суд взыскал с "Ютэйра" в пользу НИКО-Банка 1,4 млн рублей по синдкредиту
15:27Из школы в Москве эвакуировали людей из-за подозрительного предмета
15:26Международная коалиция во главе с США уже покинула сирийский Манбидж
15:26На увеличение личного состава пожарных инспекторов выделили миллиард рублей
15:25В Уфе задержали подозреваемого в изнасиловании 15-летней иностранки
15:25СК задержал еще одного человека по делу о массовых беспорядках в Москве
15:23Правительство востока Ливии: Триполи не может справиться с миграцией
15:22В Сети высмеяли экипировку Зеленского во время поездки в Донбасс
15:18В Чебоксарах поймали гулявшего по улицам медведя
15:18Госдума приняла в I чтении проект о материальной ответственности военных
15:17RT подарил ушанку Пласидо Доминго
15:16Адвокат: осужденных за подготовку диверсий в Крыму украинцев обменяют
15:15Полиция задержала троих мужчин, привязавших жителя Архангельска к столбу
15:13Медведев поручил Минприроды и МЧС совместно улучшить авиалесоохрану
Лента новостейМолния