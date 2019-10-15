В Росатоме заявили о заинтересованности африканских стран в российских АЭС

БУЭНОС-АЙРЕС, 15 окт - РИА Новости. Страны Африки проявляют большой интерес к строительству российских АЭС малой мощности, сообщил РИА Новости глава "Русатом Оверсиз" (входит в госкорпорацию "Росатом") Евгений Пакерманов.
"Это хороший продукт, его легче встраивать в энергосистему. У ряда африканских стран недостаточно развитые сети, и, кроме того, это проще в плане финансирования", - отметил он.
"Видим такие возможности, работаем, есть большой интерес, например, со стороны Руанды и ряда других стран", - сказал Пакерманов.