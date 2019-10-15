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РИА Новости
Ядерные технологии

Росатом планирует до конца года найти место для наземной АЭС малой мощности

10:39 15.10.2019 (обновлено: 10:45 15.10.2019)
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкЛоготип государственной корпорации по атомной энергии "Росатом"
Логотип государственной корпорации по атомной энергии Росатом
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
БУЭНОС-АЙРЕС, 15 окт - РИА Новости. Росатом работает над поиском площадки для строительства первой наземной АЭС в России, планирует определиться с ней до конца года, сама станция может быть введена в эксплуатацию в 2027 году, сообщил РИА Новости глава "Русатом Оверсиз" (входит в госкорпорацию "Росатом") Евгений Пакерманов.
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По его словам, реализация такого проекта крайне важна, так как любая страна хочет получить референтную технологию. "Партнёры просят показать сначала станцию, построенную в России. Поэтому сейчас мы активно работаем над тем, чтобы определить в России приоритетную площадку, выбрать ее и на ней реализовать проект. Думаю, что мы получим поддержку правительства в данном вопросе, и я надеюсь, что до конца года у нас приоритетная площадка появится", - сказал Пакерманов.
"Любое строительство АЭС - это история небыстрая, ввод в эксплуатацию, если все пойдет, как мы планируем, может состояться в 2027 году", - отметил он.
Рассуждая в целом о том, есть ли риск того, что Россия может отстать от конкурентов во внедрении АЭС малой мощности, Пакерманов отметил, что "теоретически такой риск существует, если мы будем стоять на месте и ничего не делать".
"Интерес к этой теме большой, в мире сейчас обсуждается более 50 различных дизайнов, наши партнёры активно двигаются в этом направлении. Сейчас у нас есть хорошее конкурентное преимущество. Мы в отличие от других вендоров применяем референтные технологии как с точки зрения самой реакторной технологии, так и с точки зрения производства оборудования. Чтобы укрепить наше лидерство, первую атомную станцию надо построить в России. Если нам это удастся, мы будем впереди", - подчеркнул он.
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Ядерные технологииРосатомРоссияНовости - Ядерные технологии
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