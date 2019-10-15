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РИА Новости

Более 130 человек пострадали в беспорядках в Каталонии

10:34 15.10.2019 (обновлено: 15:00 15.10.2019)
1613
© SputnikПротестующие в Барселоне пытаются заблокировать выход из аэропорта
Протестующие в Барселоне пытаются заблокировать выход из аэропорта
© Sputnik
Протестующие в Барселоне пытаются заблокировать выход из аэропорта
МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Число пострадавших в ходе протестов в связи с решением Верховного суда Испании в отношении каталонских политиков, причастным к проведению незаконного референдума о независимости в 2017 году, составило более 130 человек, сообщает газета Pais.
Ранее сообщалось о 80 пострадавших.
По данным издания, в понедельник экстренные службы оказали помочь 131 человеку. Большая часть пострадавших - 115 человек - приходится на акцию протеста, прошедшую в барселонском аэропорту "Эль-Прат". Одному из пострадавших потребовалась госпитализация, он был направлен в больницу из-за травмы глаза. Как сообщает газета Mundo со ссылкой на источники, из-за полученной травмы молодой человек лишился глаза.
Агентство Europa Press со ссылкой на источники в медицинском учреждении сообщило, что полученные пациентом травмы могли быть получены в результате удара резиновой пули. По данным источников в правоохранительных органах, в ходе столкновений в аэропорту Барселоны полицейские применяли резиновые пули для разгона толпы.
Беспорядки в Каталонии
© AP Photo / Bernat Armangue

Беспорядки начались сразу после объявления приговора каталонским политикам.

Столкновения протестующих с полицейскими в аэропорту Эль-Прат, Барселона
1 из 11

Беспорядки начались сразу после объявления приговора каталонским политикам.

© AP Photo / Bernat Armangue
© AP Photo / Bernat Armangue

Радикалы блокировали автомобильные и железные дороги, устраивали митинги и шествия, протестовали около государственных учреждений.

Столкновения протестующих с полицейскими в аэропорту Эль-Прат, Барселона
2 из 11

Радикалы блокировали автомобильные и железные дороги, устраивали митинги и шествия, протестовали около государственных учреждений.

© AP Photo / Bernat Armangue
© AFP 2019 / Pau Barren

Самая сложная ситуация сложилась в аэропорту Барселоны.

Столкновения протестующих с полицейскими в аэропорту Эль-Прат, Барселона
3 из 11

Самая сложная ситуация сложилась в аэропорту Барселоны.

© AFP 2019 / Pau Barren
© AP Photo / Francisco Seco

Радикальная организация "Демократическое цунами" призвала сторонников независимости направляться в аэропорт.

Протесты в Каталонии
4 из 11

Радикальная организация "Демократическое цунами" призвала сторонников независимости направляться в аэропорт.

© AP Photo / Francisco Seco
© AP Photo / Francisco Seco

Несмотря на оцепление, несколько десятков человек проникли в здание.

Протесты в Каталонии
5 из 11

Несмотря на оцепление, несколько десятков человек проникли в здание.

© AP Photo / Francisco Seco
© REUTERS / Jon Nazca

Произошли столкновения с полицией.

Граффити в аэропорту Барселоны
6 из 11

Произошли столкновения с полицией.

© REUTERS / Jon Nazca
© AP Photo / Bernat Armangue

Полицейские были вынуждены применить дубинки и резиновые пули.

Столкновения протестующих с полицейскими в аэропорту Эль-Прат, Барселона
7 из 11

Полицейские были вынуждены применить дубинки и резиновые пули.

© AP Photo / Bernat Armangue
© AFP 2019 / Pau Barrena

В течение всего дня к аэропорту подходили все новые протестующие, они заблокировали дорогу.

Столкновения протестующих с полицейскими в аэропорту Эль-Прат, Барселона
8 из 11

В течение всего дня к аэропорту подходили все новые протестующие, они заблокировали дорогу.

© AFP 2019 / Pau Barrena
© AFP 2019 / Lluis Gene

Вечером в понедельник обострилась ситуация и у здания Национальной полиции в центре Барселоне.

Столкновения протестующих с полицейскими в аэропорту Эль-Прат, Барселона
9 из 11

Вечером в понедельник обострилась ситуация и у здания Национальной полиции в центре Барселоне.

© AFP 2019 / Lluis Gene
© REUTERS / Albert Gea

Здесь тоже произошли столкновения.

Столкновения протестующих с полицией, Каталония.
10 из 11

Здесь тоже произошли столкновения.

© REUTERS / Albert Gea
© AFP 2019 / Lluis Gene

В результате беспорядков в Каталонии пострадали более 130 человек.

Испанские полицейские проходят мимо пассажиров, ожидающих в аэропорту Эль-Прат в Барселоне
11 из 11

В результате беспорядков в Каталонии пострадали более 130 человек.

© AFP 2019 / Lluis Gene
1 из 11

Беспорядки начались сразу после объявления приговора каталонским политикам.

© AP Photo / Bernat Armangue
2 из 11

Радикалы блокировали автомобильные и железные дороги, устраивали митинги и шествия, протестовали около государственных учреждений.

© AP Photo / Bernat Armangue
3 из 11

Самая сложная ситуация сложилась в аэропорту Барселоны.

© AFP 2019 / Pau Barren
4 из 11

Радикальная организация "Демократическое цунами" призвала сторонников независимости направляться в аэропорт.

© AP Photo / Francisco Seco
5 из 11

Несмотря на оцепление, несколько десятков человек проникли в здание.

© AP Photo / Francisco Seco
6 из 11

Произошли столкновения с полицией.

© REUTERS / Jon Nazca
7 из 11

Полицейские были вынуждены применить дубинки и резиновые пули.

© AP Photo / Bernat Armangue
8 из 11

В течение всего дня к аэропорту подходили все новые протестующие, они заблокировали дорогу.

© AFP 2019 / Pau Barrena
9 из 11

Вечером в понедельник обострилась ситуация и у здания Национальной полиции в центре Барселоне.

© AFP 2019 / Lluis Gene
10 из 11

Здесь тоже произошли столкновения.

© REUTERS / Albert Gea
11 из 11

В результате беспорядков в Каталонии пострадали более 130 человек.

© AFP 2019 / Lluis Gene
Как сообщается, правительство Каталонии собирается провести расследование действий местных правоохранительных органов в ходе беспорядков в аэропорту Барселоны.
Верховный суд Испании в понедельник вынес приговор двенадцати каталонским политикам в связи с их причастностью к проведению незаконного референдума о независимости в 2017 году, девять из них были признаны виновными в мятеже и получили сроки от 9 до 13 лет заключения. В понедельник в автономном сообществе происходили беспорядки.
Противостояние Мадрида и Барселоны
21 сентября 2017, 15:06РИА Новости
Противостояние Мадрида и БарселоныВласти Каталонии планируют провести 1 октября референдум о независимости, который не признает испанское правительство. Чем примечателен один из самых знаменитых регионов Испании и что по поводу предстоящего голосования о независимости думают каталонцы и испанцы — смотрите в инфографике Ria.ru
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Беспорядки в КаталонииКаталонияИспанияВ мире
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