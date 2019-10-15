Более 130 человек пострадали в беспорядках в Каталонии

Протестующие в Барселоне пытаются заблокировать выход из аэропорта

Протестующие в Барселоне пытаются заблокировать выход из аэропорта

© Sputnik Протестующие в Барселоне пытаются заблокировать выход из аэропорта

МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Число пострадавших в ходе протестов в связи с решением Верховного суда Испании в отношении каталонских политиков, причастным к проведению незаконного референдума о независимости в 2017 году, составило более 130 человек, сообщает газета Число пострадавших в ходе протестов в связи с решением Верховного суда Испании в отношении каталонских политиков, причастным к проведению незаконного референдума о независимости в 2017 году, составило более 130 человек, сообщает газета Pais

Ранее сообщалось о 80 пострадавших.

По данным издания, в понедельник экстренные службы оказали помочь 131 человеку. Большая часть пострадавших - 115 человек - приходится на акцию протеста, прошедшую в барселонском аэропорту "Эль-Прат". Одному из пострадавших потребовалась госпитализация, он был направлен в больницу из-за травмы глаза. Как сообщает газета Mundo со ссылкой на источники, из-за полученной травмы молодой человек лишился глаза.

Агентство Europa Press со ссылкой на источники в медицинском учреждении сообщило, что полученные пациентом травмы могли быть получены в результате удара резиновой пули. По данным источников в правоохранительных органах, в ходе столкновений в аэропорту Барселоны полицейские применяли резиновые пули для разгона толпы.

Как сообщается, правительство Каталонии собирается провести расследование действий местных правоохранительных органов в ходе беспорядков в аэропорту Барселоны.