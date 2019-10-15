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РИА Новости

В Москве грабители похитили шесть миллионов рублей у мужчины на иномарке

10:31 15.10.2019
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© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкПолиция и скорая помощь
Полиция и скорая помощь
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Шесть миллионов рублей было в сумке, которую накануне грабители со стрельбой похитили у мужчины на иномарке на Ленинском проспекте в Москве, сообщили в пресс-службе столичного главка полиции.
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8 октября, 11:00РИА Новости
В Москве грабители украли из аптеки психотропные препараты и деньги
Накануне в ГУ МВД по городу Москве сообщили, что разбой со стрельбой произошел в Москве на Ленинском проспекте; злоумышленники на трех автомобилях перекрыли дорогу мужчине на иномарке, несколько раз выстрелили в воздух и отобрали сумку с деньгами. Сумма ущерба, как сообщил РИА Новости информированный источник, превысила, по предварительным данным, миллион рублей.
"Шестеро неизвестных в масках (балаклавах) на проезжей части, спровоцировав ДТП, заблокировали автомобиль Mercedes Benz S350 под управлением потерпевшего, произвели в его сторону несколько выстрелов из неустановленного оружия, нанесли побои, после чего открыто похитили принадлежащие ему деньги в сумме 6 миллионов рублей", - уточнили в полиции.
Пострадавшему мужчине оказали медпомощь на месте, от госпитализации он отказался. Полиция возбудила уголовное дело по статье 162 УК РФ ("Разбой").
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