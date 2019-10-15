Китай призвал Турцию прекратить военные действия на территории Сирии

ПЕКИН, 15 окт – РИА Новости. Китай призывает Турция прекратить военные действия на территории Сирии и вернуться на путь политического урегулирования, заявил на брифинге во вторник официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан.
"Китай выступает против применения силы в международных отношениях, мы считаем, что все стороны должны в полной мере соблюдать принципы и цели Устава ООН, а также нормы международных отношений, искать пути для политико-дипломатического урегулирования проблемы в рамках международного права", - заявил дипломат.
Он подчеркнул, что "суверенитет, территориальную целостность, независимость и единство Сирии следует уважать и защищать".
"Мы призываем Турцию прекратить военные действия и вернуться на верный путь политического урегулирования", - заявил Гэн Шуан.
Президент Турции Тайип Эрдоган 9 октября объявил о начале операции "Источник мира" на севере Сирии, направленной против запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана и террористической группировки "Исламское государство"*. Турецкая авиация в тот же день нанесла удары по городу Рас эль-Айн и ряду других сирийских городов на границе двух стран. Позднее было объявлено о начале наземной части операции.