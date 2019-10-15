Выставка мороженого Ice Cream China 2019 открылась в Тяньцзине

МОСКВА, 15 окт - " Проект "Россия-Китай: главное . В городе Тяньцзинь (Северный Китай) открылась крупнейшая в Азии выставка мороженого – Ice Cream China 2019. В мероприятии принимают участие свыше 400 предприятий из разных стран и регионов мира.

Выставка организована Китайской ассоциацией хлебопекарной и кондитерской промышленности (СABCI). Глава СABCI Чжан Цзюкуй назвал выставку Ice Cream China важной платформой для взаимодействия и обменов для компаний из разных стран мира. На мероприятии представлена готовая продукция, оборудование для производства и упаковки мороженого, сырьё и дополнительные услуги.

Общая площадь Ice Cream China 2019 –свыше 42 тысяч квадратных метров, где расположены более тысячи выставочных стендов.

"Мороженое, в качестве ежедневного десерта, становится всё более популярным у китайских потребителей, особенно среди молодой аудитории. При этом не только в летний период. У данной отрасли многообещающее будущее", – подчеркнул Чжан Цзюкуй.