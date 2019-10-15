В Сирию за сутки вернулись более 950 беженцев

Сирийские беженцы из района Пальмиры в палаточном лагере в пригороде Хомса. Архивное фото

Сирийские беженцы из района Пальмиры в палаточном лагере в пригороде Хомса

МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Свыше 950 беженцев вернулись в Сирию из Иордании и Ливана за минувшие сутки, следует из информационного бюллетеня центра приема, распределения и размещения беженцев, опубликованного на сайте Минобороны России

"За прошедшие сутки в Сирийскую Арабскую Республику с территорий иностранных государств возвратился 951 беженец, в том числе из Ливана через пункты пропуска "Джейдет-Ябус", "Телль-Калах" – 367 человек (женщин – 110, детей – 187), из Иордании через пункт пропуска "Насиб" – 584 человека (женщин – 175, детей – 298)", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в места постоянного проживания внутри страны в течение суток вернулся один беженец.

Добавляется, что инженерные подразделения ВС Сирии за сутки выполнили задачи по разминированию местности и объектов в Эль-Харра, Джасим (провинция Дераа) и Дума (провинция Дамаск). За сутки специалисты разминировали 2,3 гектара территории, обнаружено и уничтожено 38 взрывоопасных предметов.

Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над террористической группировкой ИГ* ("Исламское государство"*) в Сирии и Ираке. В отдельных районах стран продолжаются зачистки от боевиков. В настоящий момент на первый план выступает политическое урегулирование, восстановление Сирии, а также возвращение беженцев.