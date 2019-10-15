Экс-замглавы "Аэрофлота" Зингмана назначили президентом "Альфа-групп"

"Альфа-групп" объявляет о назначении известного российского управленца Вадима Зингмана на должность президента "Альфа-групп" с 15 октября 2019 года. Вадим Зингман сосредоточится как на улучшении качества кросс-функциональных связей между бизнесами консорциума, так и на организации структурного взаимодействия с государственными и общественными институтами в рамках периметра бизнес-активности всех компаний "Альфа-групп", - говорится в сообщении.