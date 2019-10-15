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РИА Новости

Экс-замглавы "Аэрофлота" Зингмана назначили президентом "Альфа-групп"

10:26 15.10.2019
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Вадим Зингман
Вадим Зингман
Вадим Зингман. Архивное фото
МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Бывший замгендиректора "Аэрофлота" Вадим Зингман назначен президентом "Альфа-групп", сообщает компания.
Ранее должности президента в "Альфа-групп" не было.
"Альфа-групп" объявляет о назначении известного российского управленца Вадима Зингмана на должность президента "Альфа-групп" с 15 октября 2019 года. Вадим Зингман сосредоточится как на улучшении качества кросс-функциональных связей между бизнесами консорциума, так и на организации структурного взаимодействия с государственными и общественными институтами в рамках периметра бизнес-активности всех компаний "Альфа-групп", - говорится в сообщении.
Новое назначение не подразумевает усиления руководящей роли консорциума над входящими в него активами или каких-либо иных структурных изменений внутри "Альфа-групп", отмечает компания.
"Аэрофлот" в начале августа сообщал, что замгендиректора крупнейшего российского авиаперевозчика Вадим Зингман покинул компанию. Зингман входил в управленческую команду "Аэрофлота" с 2009 года.
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Вадим ЗингманАльфа-ГруппАэрофлотЭкономика
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