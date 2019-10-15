Российские медики стали участниками семинара по китайской медицине в Ганьсу

МОСКВА, 15 окт - Проект "Россия-Китай: главное". Семинар по традиционной китайской медицине для группы русских врачей открылся в понедельник в Ланьчжоу провинции Ганьсу.
За 21 учебный день преподаватели профильного регионального университета расскажут об особенностях профилактики и лечения заболеваний методикой, выработанной поколениями китайских врачевателей.
Интерес к ней в России, как рассказали гости, растёт, что доказывает её эффективность. Событие организовано при поддержке регионального Комитета по делам здравоохранения.