Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-15T10:26Z
https://ria.ru/20191015/1559797174.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/115101/88/1151018867_0:20:2000:1145_1036x0_80_0_0_25bc826eada89bb7e5b42d415447b636.jpg
РИА Новости
Россия-Китай: Главное

Российские медики стали участниками семинара по китайской медицине в Ганьсу

10:26 15.10.2019
7
© Fotolia / lenetsnikolaiВрач
Врач
© Fotolia / lenetsnikolai
Врач
МОСКВА, 15 окт - Проект "Россия-Китай: главное". Семинар по традиционной китайской медицине для группы русских врачей открылся в понедельник в Ланьчжоу провинции Ганьсу.
За 21 учебный день преподаватели профильного регионального университета расскажут об особенностях профилактики и лечения заболеваний методикой, выработанной поколениями китайских врачевателей.
Интерес к ней в России, как рассказали гости, растёт, что доказывает её эффективность. Событие организовано при поддержке регионального Комитета по делам здравоохранения.
Вид на правый берег Новосибирска и первый железнодорожный мост через реку Обь
11 октября, 11:39Россия-Китай: Главное
Китайские полицейские прибыли в Новосибирск на совместные учения
000000
Обсудить 0
Россия-Китай: ГлавноеКитайРоссия
Рекомендуем
14 мая 2017. На церемонии открытия Международного форума Один пояс, один путь
Программа обмена между предпринимателями КНР и РФ запущена в Гуанчжоу
РИА
Новости
Дрон на закате солнца
Полицейские беспилотники будут патрулировать Всемирные военные игры в КНР
Зарядка смартфона
"Связной": почти половина проданных в России смартфонов — китайские
Мороженое в рожке
Выставка мороженого Ice Cream China 2019 открылась в Тяньцзине
Лента
новостей
Скорая помощь в Пекине, КНР
СМИ: число погибших в результате обрушения в банке в Китае возросло до пяти
Школьник расплачивается за обед
Роспотребнадзор исследует питание школьников в пяти пилотных регионах
Игорь Артемьев
ФАС призвала естественные монополии стать более поворотливыми
Участники российско-китайского форума Диалог с миром
Sputnik принял участие в российско-китайском форуме "Диалог с миром"
Альпинисты в районе горы Эверест
Непал и Китай договорились повторно измерить высоту Эвереста
Скорая помощь в Пекине, КНР
В Китае при взрыве на химзаводе погибли четыре человека
Школьник расплачивается за обед
Минпросвещения назвало среднюю стоимость питания школьника
Вид на город Грозный. Архивное фото
В школах Чечни начнут изучать китайский язык
Международный форум автомобилестроения в Татарстане
В таможне КНР заявили о сокращении товарооборота с США в январе-сентябре
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
15:33Участнику митинга в Москве Губайдулину предъявили новое обвинение
15:33Южная Корея ждет от Москвы помощи в диалоге с КНДР
15:32Норвегия считает необходимым сохранять Турцию в НАТО
15:29В посольстве России в Минске заявили, что Богачева находится на свободе
15:29Более 3,2 миллионов москвичей привились от гриппа с начала сезона
15:28Глава МИД Турции провел переговоры с Помпео на фоне операции в Сирии
15:27Суд взыскал с "Ютэйра" в пользу НИКО-Банка 1,4 млн рублей по синдкредиту
15:27Из школы в Москве эвакуировали людей из-за подозрительного предмета
15:26Международная коалиция во главе с США уже покинула сирийский Манбидж
15:26На увеличение личного состава пожарных инспекторов выделили миллиард рублей
15:25В Уфе задержали подозреваемого в изнасиловании 15-летней иностранки
15:25СК задержал еще одного человека по делу о массовых беспорядках в Москве
15:23Правительство востока Ливии: Триполи не может справиться с миграцией
15:22В Сети высмеяли экипировку Зеленского во время поездки в Донбасс
15:18В Чебоксарах поймали гулявшего по улицам медведя
15:18Госдума приняла в I чтении проект о материальной ответственности военных
15:17RT подарил ушанку Пласидо Доминго
15:16Адвокат: осужденных за подготовку диверсий в Крыму украинцев обменяют
15:15Полиция задержала троих мужчин, привязавших жителя Архангельска к столбу
15:13Медведев поручил Минприроды и МЧС совместно улучшить авиалесоохрану
Лента новостейМолния