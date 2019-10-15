Катар не считает операцию Турции в Сирии попыткой захватить территории

ДОХА, 15 окт - РИА Новости. Операция Турции на северо-востоке Сирии не является попыткой захватить сирийские территории, направлена против курдских боевиков, совершавших преступления, заявил во вторник на Глобальном саммите по безопасности министр иностранных дел Катара Мухаммед бен Абдеррахман аль-Тани.

"Операция Турции на северо-востоке Сирии не является попыткой захватить сирийские территории, она направлена против курдских боевиков, совершавших преступления против Турции, чему есть доказательства", - отметил глава МИД Катара.

Он подчеркнул, что "никто не преследует цель выдавить курдов из региона". "Курды - наши друзья, в том числе, в Ираке, в Эрбиле, (премьер Курдского автономного региона Ирака Марсур) Барзани является сильным лидером, они поддерживают хорошие отношения и с Турцией, но не надо закрывать глаза и игнорировать свидетельства о курдских преступниках, которые совершили преступления против Турции. Нужно также попытаться понять Турцию, а не только курдов", - отметил аль-Тани.

Эрдоган 9 октября объявил о начале операции "Источник мира" на севере Сирии, направленной против запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана и террористической группировки "Исламское государство"*. Турецкая авиация в тот же день нанесла удары по городу Рас эль-Айн и ряду других сирийских городов на границе двух стран. Позднее было объявлено о начале наземной части операции.