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РИА Новости
Война в Сирии

Катар не считает операцию Турции в Сирии попыткой захватить территории

10:25 15.10.2019
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© REUTERS / Khalil AshawiПоддерживаемые Турцией бойцы в городе Телль-Абъяд. 14 октября 2019
Поддерживаемые Турцией бойцы в городе Телль-Абъяд. 14 октября 2019
© REUTERS / Khalil Ashawi
Поддерживаемые Турцией бойцы в городе Телль-Абъяд. 14 октября 2019
ДОХА, 15 окт - РИА Новости. Операция Турции на северо-востоке Сирии не является попыткой захватить сирийские территории, направлена против курдских боевиков, совершавших преступления, заявил во вторник на Глобальном саммите по безопасности министр иностранных дел Катара Мухаммед бен Абдеррахман аль-Тани.
"Операция Турции на северо-востоке Сирии не является попыткой захватить сирийские территории, она направлена против курдских боевиков, совершавших преступления против Турции, чему есть доказательства", - отметил глава МИД Катара.
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Он подчеркнул, что "никто не преследует цель выдавить курдов из региона". "Курды - наши друзья, в том числе, в Ираке, в Эрбиле, (премьер Курдского автономного региона Ирака Марсур) Барзани является сильным лидером, они поддерживают хорошие отношения и с Турцией, но не надо закрывать глаза и игнорировать свидетельства о курдских преступниках, которые совершили преступления против Турции. Нужно также попытаться понять Турцию, а не только курдов", - отметил аль-Тани.
Эрдоган 9 октября объявил о начале операции "Источник мира" на севере Сирии, направленной против запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана и террористической группировки "Исламское государство"*. Турецкая авиация в тот же день нанесла удары по городу Рас эль-Айн и ряду других сирийских городов на границе двух стран. Позднее было объявлено о начале наземной части операции.
* Запрещенная в России террористическая организация.
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Война в СирииВоенная операция Турции в СирииМИД КатараКатарТурцияСирияВ мире
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