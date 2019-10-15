В Госдуме не исключили закрытия для США авиабазы в Турции из-за санкций

МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Первый зампред комитета Госдумы по обороне Александр Шерин не исключает закрытия для американских военных расположенной на юге Турции авиабазы Инджирлик, если санкции со стороны Вашингтона против Анкары будут будут усиливаться.

Ранее президент США Дональд Трамп подписал указ о введении режима санкций против Турции по ситуации на северо-востоке Сирии, где Анкара развернула наступление против союзных США курдских формирований. Трамп описал широкий круг возможных будущих санкций, включая финансовые. Пока что в списке санкций оказались министерства обороны и энергетики Турции, а также главы этих министерств и зампред правящей в Турции Партии справедливости и развития.

Трамп также заявил, что приостанавливает переговоры с Турцией о торговом соглашении и повышает до 50% ввозные пошлины на турецкую сталь.

"Курды для Турции - это как в начале 90-х чеченские боевики для Российской Федерации, и важно Эрдогану укрепить позиции своей страны в мусульманском мире. Я думаю, что никакие экономические санкции его пугать не будут, потому что на территории Турции есть "джокер", который, думаю, Эрдоган будет использовать, - это база Инджирлик", - сказал Шерин РИА Новости.

По словам депутата, если санкции против Турции будут усиливаться, "Эрдоган примет решение о закрытии этой базы для американских военных".

Президент Турции Тайип Эрдоган 9 октября объявил о начале операции "Источник мира" на севере Сирии, направленной против запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана и террористической группировки "Исламское государство"*. Турецкая авиация в тот же день нанесла удары по городу Рас эль-Айн и ряду других сирийских городов на границе двух стран. Позднее было объявлено о начале наземной части операции.