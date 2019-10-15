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РИА Новости

Нападение таксиста на женщину с ребенком в Новосибирске попало на видео

10:23 15.10.2019 (обновлено: 10:53 15.10.2019)
3630
МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. В Сети появилось видео инцидента в Новосибирске, где таксист силой высадил из машины пассажирку с ребенком.
Женщина рассказала о произошедшем на странице одного из городских сообществ в соцсети "ВКонтакте". Она утверждает, что водитель принял заказ, но после конфликта отказался продолжать поездку.
По ее словам, во время поездки она поняла, что на вызов приехал не тот водитель, который был заявлен в анкете, и спросила, почему он ездит под чужим именем. После этого таксист якобы ударил женщину по голове и выкинул их с ребенком из автомобиля.
Пострадавшая обратилась в полицию. Правоохранители возбудили административное дело о нанесении побоев. Свою проверку происшествия ведет прокуратура.
Автомобиль такси
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НовосибирскОбщество - ВидеоПроисшествия
Популярные комментарии
Да, походу тупо не указала что едет с ребенком и приехал таксист без детского кресла, таксист побоявшись штрафа решил высадить ее, а она начала устраивать истерики и скандалы, впутала в эту кашу своего ребенка и теперь строит из себя невинную овечку
15 октября, 11:30
ДМДмитрий Мельников
1300006
Если у президента в стране полнейший бардак и безответственность во всё, то такие же у него перевозчики. Он их породил своей якобы непричастностью ко всему, что происходит в стране. Скорее бы он свалил от нас.
15 октября, 11:58
ВпВсё помню! Дедушка
021008
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