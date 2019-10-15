Нападение таксиста на женщину с ребенком в Новосибирске попало на видео

МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. В Сети появилось видео инцидента в Новосибирске, где таксист силой высадил из машины пассажирку с ребенком.
Женщина рассказала о произошедшем на странице одного из городских сообществ в соцсети "ВКонтакте". Она утверждает, что водитель принял заказ, но после конфликта отказался продолжать поездку.
По ее словам, во время поездки она поняла, что на вызов приехал не тот водитель, который был заявлен в анкете, и спросила, почему он ездит под чужим именем. После этого таксист якобы ударил женщину по голове и выкинул их с ребенком из автомобиля.
Пострадавшая обратилась в полицию. Правоохранители возбудили административное дело о нанесении побоев. Свою проверку происшествия ведет прокуратура.
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