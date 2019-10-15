"Связной": почти половина проданных в России смартфонов — китайские

МОСКВА, 15 окт - Проект "Россия-Китай: главное". Розничная сеть "Связной" подвела итоги девяти месяцев 2019 года на российском рынке смартфонов - почти половина проданных гаджетов произведена в Китае. . Розничная сеть "Связной" подвела итоги девяти месяцев 2019 года на российском рынке смартфонов - почти половина проданных гаджетов произведена в Китае.

Доля рынка смартфонов из Поднебесной составила 48% от всех физических продаж против 38,6% за аналогичный период 2018 года. Китайские производители активно продвигаются в сегменте бюджетных смартфонов — ценой от 6 до 10 тысяч рублей. Раньше там заметнее всего были российские и другие международные бренды, теперь же покупатели все чаще берут недорогие китайские модели.

Наиболее популярными китайскими брендами смартфонов у россиян стали Honor, Huawei и Xiaomi, на которых приходится 90% продаж всех китайских смартфонов.