"Связной": почти половина проданных в России смартфонов — китайские

МОСКВА, 15 окт - Проект "Россия-Китай: главное". Розничная сеть "Связной" подвела итоги девяти месяцев 2019 года на российском рынке смартфонов - почти половина проданных гаджетов произведена в Китае.
Доля рынка смартфонов из Поднебесной составила 48% от всех физических продаж против 38,6% за аналогичный период 2018 года. Китайские производители активно продвигаются в сегменте бюджетных смартфонов — ценой от 6 до 10 тысяч рублей. Раньше там заметнее всего были российские и другие международные бренды, теперь же покупатели все чаще берут недорогие китайские модели.
Наиболее популярными китайскими брендами смартфонов у россиян стали Honor, Huawei и Xiaomi, на которых приходится 90% продаж всех китайских смартфонов.
С января по сентябрь в России было куплено 19,4 миллионов смартфонов на общую сумму 318 миллиардов рублей, что больше в сравнении с аналогичным периодом 2018 года на 8% в денежном и 2% в физическом исчислении. Средняя цена смартфона за это время выросла на 6% и составила 16,3 тысячи рублей.