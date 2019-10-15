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РИА Новости

В Кузбассе осудили женщину за распространение интимного видео соперницы

10:21 15.10.2019 (обновлено: 10:22 15.10.2019)
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкСтатуя Фемиды
Статуя Фемиды
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
КЕМЕРОВО, 15 окт – РИА Новости. Суд в Кузбассе приговорил жительницу города Мыски к 4 месяцам исправительных работ за распространение интимного видео, на котором запечатлена жена ее любовника, сообщает пресс-служба СУСК РФ по Кемеровской области.
Ранее сообщалось, что, по версии следствия, обвиняемая поругалась с мужчиной, с которым ее связывали близкие отношения. За день до этого женщина узнала, что он женат. Возлюбленный пьяным пришел к ней в гости и заговорил об их совместном проживании, однако женщина попросила его уйти. Мужчина отказался. Женщина дождалась пока он уснул и позвонила его супруге, которой рассказала где он и потребовала забрать его, однако та ответила отказом. Разозлившись, она нашла интимное видео его жены и отправила нескольким абонентам.
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После она удалила все контакты и переписку с телефона мужчины, а утром предупредила любовника о возможных проблемах в его семье. Абоненты, получившие видео, рассказали об этом супругам. Те в свою очередь обратились в правоохранительные органы.
Отмечается, что обвиняемая со следствием сотрудничала, вину признала.
"Она признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 137 УК РФ (незаконное собирание или распространение сведений о частной жизни лица, составляющих его личную или семейную тайну, без его согласия). Приговором суда женщине назначено наказание в виде исправительных работ сроком на 4 месяца с удержанием из заработной платы осужденной в доход государства 5% ежемесячно", - говорится в сообщении.
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