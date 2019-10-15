В Кузбассе осудили женщину за распространение интимного видео соперницы

КЕМЕРОВО, 15 окт – РИА Новости. Суд в Кузбассе приговорил жительницу города Мыски к 4 месяцам исправительных работ за распространение интимного видео, на котором запечатлена жена ее любовника, сообщает пресс-служба СУСК РФ по Кемеровской области.

Ранее сообщалось, что, по версии следствия, обвиняемая поругалась с мужчиной, с которым ее связывали близкие отношения. За день до этого женщина узнала, что он женат. Возлюбленный пьяным пришел к ней в гости и заговорил об их совместном проживании, однако женщина попросила его уйти. Мужчина отказался. Женщина дождалась пока он уснул и позвонила его супруге, которой рассказала где он и потребовала забрать его, однако та ответила отказом. Разозлившись, она нашла интимное видео его жены и отправила нескольким абонентам.

После она удалила все контакты и переписку с телефона мужчины, а утром предупредила любовника о возможных проблемах в его семье. Абоненты, получившие видео, рассказали об этом супругам. Те в свою очередь обратились в правоохранительные органы.

Отмечается, что обвиняемая со следствием сотрудничала, вину признала.