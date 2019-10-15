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РИА Новости
Война в Сирии

Россия за сутки зафиксировала в Сирии 19 нарушений перемирия

10:19 15.10.2019
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© Sputnik / Sertaç KayarСитуация на границе Нусайбин – Камышлы
Ситуация на границе Нусайбин – Камышлы
© Sputnik / Sertaç Kayar
Ситуация на границе Нусайбин – Камышлы. Архивное фото
МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Россия в комиссии по перемирию в Сирии за сутки зафиксировала 19 нарушений, Турция - 27, сообщается в информационном бюллетене Минобороны РФ, опубликованном на сайте российского военного ведомства.
"Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, зафиксировано 19 фактов открытия огня в провинциях: Идлиб – шесть, Алеппо – три, Латакия – семь, Хама – три. Турецкой частью представительства зафиксировано 27 фактов открытия огня в провинциях: Идлиб – 17, Латакия – два, Хама – шесть, Алеппо – два", - говорится в сообщении.
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