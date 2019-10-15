Россия за сутки зафиксировала в Сирии 19 нарушений перемирия

МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Россия в комиссии по перемирию в Сирии за сутки зафиксировала 19 нарушений, Турция - 27, сообщается в информационном бюллетене Минобороны РФ, опубликованном на сайте российского военного ведомства.

"Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, зафиксировано 19 фактов открытия огня в провинциях: Идлиб – шесть, Алеппо – три, Латакия – семь, Хама – три. Турецкой частью представительства зафиксировано 27 фактов открытия огня в провинциях: Идлиб – 17, Латакия – два, Хама – шесть, Алеппо – два", - говорится в сообщении.