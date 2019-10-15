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РИА Новости

Самый большой нетворкинг клуб в России откроется в "Технограде" на ВДНХ

10:18 15.10.2019 (обновлено: 10:55 15.10.2019)
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© Предоставлено АНО "Развитие человеческого капитала" (РЧК)Нетворкинг клуб "Ваш бизнес"
Нетворкинг клуб Ваш бизнес
© Предоставлено АНО "Развитие человеческого капитала" (РЧК)
МОСКВА, 18 окт АНО "Развитие человеческого капитала" (РЧК). Семнадцатого октября в инновационно-образовательном комплексе "Техноград" на ВДНХ пройдет масштабное мероприятия для предпринимателей, самозанятых граждан, соискателей и работодателей – нетворкинг клуб "Ваш бизнес". Первая встреча и торжественное открытие клуба, на котором ожидается до 200 человек, состоится в павильоне "Арт.Техноград" с 16:00 до 20:00.
На протяжении четырех часов гостей ожидают выступление топовых бизнес-спикеров, новые деловые знакомства и коллаборации, а также дегустации, кофе-брейки, шоу-программа и розыгрыш призов.
В отличие от традиционного для бизнес-клуба формата заседаний, мероприятие пройдет в стиле "stand up шоу" - у каждого гостя будет возможность выиграть 5 минут выступления на сцене, чтобы заявить о себе и представить свой бизнес, услуги или идею.
"В бизнесе, чтобы идти в ногу со временем и соответствовать современным тенденциям, необходимо не только постоянно повышать уровень знаний, но и быть в потоке таких же амбициозных, успешных и перспективных предпринимателей. Благодаря новым форматам проведения встреч, у руководителей малого и среднего бизнеса появляется возможность не только делиться своим опытом, но и устанавливать новые деловые связи", - отметил руководитель Департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы Алексей Фурсин.
Деловые встречи в рамках нетворкинг клуба "Ваш Бизнес" будут проходить в "Технограде" ежемесячно до сентября 2020 года. Принять участие в мероприятии можно бесплатно, достаточно пройти регистрацию на сайте и дождаться одобрения заявки.
Справочно:
"Техноград" — уникальный инновационно-образовательный комплекс на ВДНХ, предлагающий новый формат профориентации, обучения и познавательного досуга для жителей и гостей столицы. Здесь представлены инновационные образовательные программы по более чем 40 востребованным профессиям на рынке труда и профессиям будущего по 6 направлениям: услуги для населения, креативные индустрии, цифровые технологии, городская инфраструктура, промышленность, предпринимательство и социальные навыки. На территории комплекса также предусмотрены тематические экскурсии, мастер-классы и другие увлекательные мероприятия для всей семьи. Подробная информация на сайте проекта technograd.moscow.
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