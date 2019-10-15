БУЭНОС-АЙРЕС, 15 окт - РИА Новости. Росатом обсуждает с Бразилией проект плавучей АЭС малой мощности, сообщил РИА Новости глава "Русатом Оверсиз" (входит в госкорпорацию "Росатом") Евгений Пакерманов.
"С Бразилией достаточно интенсивно обсуждаем возможность применения технологий плавучих АЭС", - сказал он.
"Бразильской стороне они особенно интересны в части энергоснабжения крупных шельфовых проектов по добыче полезных ископаемых", - добавил Пакерманов.
Договор о сотрудничестве двух стран в области ядерной энергетики был подписан в 1994 году. В 2017 году корпорация "Росатом" подписала меморандум о взаимопонимании с бразильскими компаниями Eletrobras и Eletronuclear о развитии сотрудничества.