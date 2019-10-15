Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-15T10:16Z
https://ria.ru/20191015/1559796634.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/155901/67/1559016710_0:160:3072:1888_1036x0_80_0_0_a252f3e6f254f598462f51817d38bb9d.jpg
РИА Новости

В ДНР заявили о 22 нарушениях перемирия со стороны силовиков за сутки

10:16 15.10.2019
105
© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкОсколки артиллерийских снарядов 122 мм, найденные на месте обстрела в поселке Октябрь Донецкой области
Осколки артиллерийских снарядов 122 мм, найденные на месте обстрела в поселке Октябрь Донецкой области
© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в фотобанк
Осколки артиллерийских снарядов 122 мм, найденные на месте обстрела в поселке Октябрь Донецкой области. Архивное фото
ДОНЕЦК, 15 окт - РИА Новости. Украинские силовики 22 раза нарушили перемирие в Донбассе за минувшие сутки, заявил во вторник журналистам представитель самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
В понедельник в представительстве ДНР в СЦКК заявили о 26 нарушениях режима прекращения огня.
Автомобили наблюдателей ОБСЕ на пропускном пункте в селе Петровское
09:01РИА Новости
В ЛНР заявили, что силовики минируют дорогу у линии соприкосновения
"За истекшие сутки общее количество нарушений со стороны ВФУ (вооруженные формирования Украины - ред.) составило 22 раза", - сказал представитель ведомства.
Он добавил, что по территории ДНР выпущено 38 мин калибрами 82 и 120 миллиметров, при обстрелах применялись гранатометы и стрелковое оружие. В зоне обстрела оказались районы десяти населенных пунктов республики.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.
Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в частности, в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
Минские соглашения
11 февраля 2018, 10:00РИА Новости
Минские соглашенияМинские соглашения предусматривают незамедлительное и всеобъемлющее прекращение огня, отвод тяжелых вооружений, проведение конституционной реформы на Украине и начало диалога о проведении местных выборов на юго-востоке страны. Подробнее – в инфографике ria.ru
100011
Обсудить 0
Донецкая Народная РеспубликаУкраинаВ мире
Рекомендуем
Военнослужащий Народной милиции ЛНР
Киев размещает бронетехнику вблизи участка отвода сил, заявили в ЛНР
РИА
Новости
Автомобили наблюдателей ОБСЕ на пропускном пункте в селе Петровское
В ЛНР заявили, что силовики минируют дорогу у линии соприкосновения
Марш, приуроченный ко Дню защитника Украины в Киеве
В ряде городов Украины прошли акции против "формулы Штайнмайера"
Поддерживаемые Турцией бойцы в городе Телль-Абъяд. 14 октября 2019
Катар не считает операцию Турции в Сирии попыткой захватить территории
Лента
новостей
Ситуация на границе Нусайбин – Камышлы
Россия за сутки зафиксировала в Сирии 19 нарушений перемирия
Логотип Росатом
Россия и Аргентина обсуждают кооперацию при строительстве плавучих АЭС
Полиция
В Ставрополье нашелся пропавший десятилетний мальчик, сообщили в МВД
Сирийские беженцы из района Пальмиры в палаточном лагере в пригороде Хомса
В Сирию за сутки вернулись более 950 беженцев
Стягивание турецкой техники к границе с Сирией
Китай призвал Турцию прекратить военные действия на территории Сирии
Донбасс
В ЛНР опровергли информацию о причастности к обстрелу участка у Золотого
Пропускной пункт в селе Петровское в Донецкой области, где должен состояться отвод сил бойцов подразделений Донецкой народной республики
ВСУ разместили технику вблизи участка отвода сил в Донбассе, заявили в ДНР
Военнослужащие ЛНР в поселке Сокольники на линии соприкосновения в Луганской области
В ЛНР заявили об одном обстреле за сутки со стороны украинских силовиков
Заседание Верховной рады Украины
Партия Зеленского хочет заслушать в Раде Украины главу Минобороны
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
15:35Минкомсязи объяснило, почему пока не удалось отменить роуминг с Белоруссией
15:33Участнику митинга в Москве Губайдулину предъявили новое обвинение
15:33Южная Корея ждет от Москвы помощи в диалоге с КНДР
15:32Норвегия считает необходимым сохранять Турцию в НАТО
15:29В посольстве России в Минске заявили, что Богачева находится на свободе
15:29Более 3,2 миллионов москвичей привились от гриппа с начала сезона
15:28Глава МИД Турции провел переговоры с Помпео на фоне операции в Сирии
15:27Суд взыскал с "Ютэйра" в пользу НИКО-Банка 1,4 млн рублей по синдкредиту
15:27Из школы в Москве эвакуировали людей из-за подозрительного предмета
15:26Международная коалиция во главе с США уже покинула сирийский Манбидж
15:26На увеличение личного состава пожарных инспекторов выделили миллиард рублей
15:25В Уфе задержали подозреваемого в изнасиловании 15-летней иностранки
15:25В Москве задержали еще одного фигуранта дела о массовых беспорядках
15:23Правительство востока Ливии: Триполи не может справиться с миграцией
15:22В Сети высмеяли экипировку Зеленского во время поездки в Донбасс
15:18В Чебоксарах поймали гулявшего по улицам медведя
15:18Госдума приняла в I чтении проект о материальной ответственности военных
15:17RT подарил ушанку Пласидо Доминго
15:16Адвокат: осужденных за подготовку диверсий в Крыму украинцев обменяют
15:15Полиция задержала троих мужчин, привязавших жителя Архангельска к столбу
Лента новостейМолния