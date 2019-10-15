В ДНР заявили о 22 нарушениях перемирия со стороны силовиков за сутки

ДОНЕЦК, 15 окт - РИА Новости. Украинские силовики 22 раза нарушили перемирие в Донбассе за минувшие сутки, заявил во вторник журналистам представитель самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

В понедельник в представительстве ДНР в СЦКК заявили о 26 нарушениях режима прекращения огня.

"За истекшие сутки общее количество нарушений со стороны ВФУ (вооруженные формирования Украины - ред.) составило 22 раза", - сказал представитель ведомства.

Он добавил, что по территории ДНР выпущено 38 мин калибрами 82 и 120 миллиметров, при обстрелах применялись гранатометы и стрелковое оружие. В зоне обстрела оказались районы десяти населенных пунктов республики.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.