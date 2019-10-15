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РИА Новости

Адвокаты рассказали подробности издевательств Хачатуряна над дочерьми

10:14 15.10.2019 (обновлено: 11:21 15.10.2019)
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© РИА Новости / Евгения Новоженина / Перейти в фотобанкКристина Хачатурян и Ангелина Хачатурян, обвиняемые в убийстве своего отца Михаила Хачатуряна, в Басманном суде Москвы. 26 декабря 2018
Кристина Хачатурян и Ангелина Хачатурян, обвиняемые в убийстве своего отца Михаила Хачатуряна, в Басманном суде Москвы. 26 декабря 2018
© РИА Новости / Евгения Новоженина
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МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. Адвокаты Крестины, Ангелины и Марии Хачатурян в беседе с RT рассказали, как отец девушек издевался над дочерьми.
По словам юристов, у мужчины был специальный звонок, с помощью которого он вызывал сестер и приказывал выполнять различные просьбы: принести еду, напитки или стоять рядом, пока он не уснет.
В доме действовали жесткие правила, за несоблюдение которых девушек избивали и оскорбляли. Несколько раз Хачатурян даже стрелял в дочерей из пневматического оружия, утверждает защита.
"Под запретом в доме были слова "соль", "боль", "ком", а также производные и созвучные слова, цифры 6 и 8, штрихкоды", — привел подробности собеседник телеканала.
Кадр из видео следственного эксперимента с участием сестер Хачатурян
8 октября, 16:15РИА Новости
Сестры Хачатурян показали, как убивали отца

Дело сестер Хачатурян

Громкое убийство произошло в июле прошлого года. В подъезде дома на Алтуфьевском шоссе обнаружили тело 57-летнего мужчины со множественными колото-резаными ранениями шеи и груди.
По данным следствия, Михаила Хачатуряна зарезали три дочери из-за личной неприязни.
Девушки утверждали, что их отец, находясь под действием наркотиков, напал на них с ножом, им пришлось защищаться. До этого на протяжении долгого времени он, по их словам, издевался над ними. Сейчас Мария, Крестина и Ангелина полностью признают вину и раскаиваются.
При этом установлено, что сестры говорили правду о многолетних издевательствах отца, в том числе сексуального характера.
В сентябре Басманный суд освободил их из следственного изолятора. Всем троим избрали недавно появившаяся в УПК меру — запрет на совершение определенных действий, в том числе использование мобильной связи и интернета.
Однако девушкам вменяют самую тяжкую из всех возможных квалификаций — обвинение в убийстве, совершенном группой лиц по предварительному сговору, за что им грозит от восьми до 20 лет лишения свободы.
Защита, в свою очередь, настаивает на том, что случившееся стало следствием необходимой самообороны, и надеется, что дело закроют.
Ангелина и Крестина Хачатурян
8 октября, 15:25РИА Новости
Опубликована запись звонка Ангелины Хачатурян в полицию после убийства отца
2847511142
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Дело об убийстве тремя сестрами отца в МосквеСледственный комитет РФМоскваПроисшествия
Популярные комментарии
Господи, хоть бы девок освободили уже. Ну что за дебильные законы у нас в стране?!
15 октября, 10:48
Евгения Лукянова
810007
Вот монстрицы-то. Ага, самооборона, не могли они уйти от него, а не убивать.
15 октября, 11:06
любовь орлова
600007
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