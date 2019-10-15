Адвокаты рассказали подробности издевательств Хачатуряна над дочерьми

Кристина Хачатурян и Ангелина Хачатурян, обвиняемые в убийстве своего отца Михаила Хачатуряна, в Басманном суде Москвы. 26 декабря 2018

МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. Адвокаты Крестины, Ангелины и Марии Хачатурян в беседе с Адвокаты Крестины, Ангелины и Марии Хачатурян в беседе с RT рассказали, как отец девушек издевался над дочерьми.

По словам юристов, у мужчины был специальный звонок, с помощью которого он вызывал сестер и приказывал выполнять различные просьбы: принести еду, напитки или стоять рядом, пока он не уснет.

В доме действовали жесткие правила, за несоблюдение которых девушек избивали и оскорбляли. Несколько раз Хачатурян даже стрелял в дочерей из пневматического оружия, утверждает защита.

"Под запретом в доме были слова "соль", "боль", "ком", а также производные и созвучные слова, цифры 6 и 8, штрихкоды", — привел подробности собеседник телеканала.

Дело сестер Хачатурян

Громкое убийство произошло в июле прошлого года. В подъезде дома на Алтуфьевском шоссе обнаружили тело 57-летнего мужчины со множественными колото-резаными ранениями шеи и груди.

По данным следствия, Михаила Хачатуряна зарезали три дочери из-за личной неприязни.

Девушки утверждали, что их отец, находясь под действием наркотиков, напал на них с ножом, им пришлось защищаться. До этого на протяжении долгого времени он, по их словам, издевался над ними. Сейчас Мария, Крестина и Ангелина полностью признают вину и раскаиваются.

При этом установлено, что сестры говорили правду о многолетних издевательствах отца, в том числе сексуального характера.

В сентябре Басманный суд освободил их из следственного изолятора. Всем троим избрали недавно появившаяся в УПК меру — запрет на совершение определенных действий, в том числе использование мобильной связи и интернета.

Однако девушкам вменяют самую тяжкую из всех возможных квалификаций — обвинение в убийстве, совершенном группой лиц по предварительному сговору, за что им грозит от восьми до 20 лет лишения свободы.