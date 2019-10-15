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РИА Новости
Ядерные технологии

Россия и Аргентина обсуждают кооперацию при строительстве плавучих АЭС

10:11 15.10.2019 (обновлено: 10:12 15.10.2019)
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© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкЛоготип "Росатом"
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© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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БУЭНОС-АЙРЕС, 15 окт - РИА Новости. Россия и Аргентина рассматривают возможность кооперации в части строительства плавучих и наземных АЭС малой мощности, сообщил РИА Новости глава "Русатом Оверсиз" (входит в госкорпорацию "Росатом") Евгений Пакерманов.
В конце ноября-начале декабря 2018 года во время визита президента РФ Владимира Путина в Буэнос-Айрес на полях саммита G20 был подписан стратегический документ о российско-аргентинском партнерстве в области мирного использования атомной энергии. В нем, в частности, шла речь о строительстве плавучей АЭС и атомной станции большой мощности.
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"У нас с аргентинскими коллегами было достаточно много переговоров. В прошлом году также одновременно со стратегическим документом была подписана дорожная карта, которая предполагает рассмотрение возможности серийного строительства и использования плавучих атомных станций, а также поиск путей оптимального использования технологий, связанных с наземными АЭС малой мощности. У аргентинцев существует собственная технология в данной сфере. Мы видим здесь хороший потенциал", - сказал Пакерманов.
"В части наземной АЭС мы обсуждали возможность, чтобы технические специалисты из наших стран посмотрели более глубоко на возможность сделать микс, синергию из российских и аргентинских решений, и в будущем строить совместно уже такие наземные АЭС для других стран. Теоретически это возможно, это одно из возможных направлений нашего сотрудничества", - сказал собеседник агентства.
Кроме того, возможна кооперация и в части плавучих АЭС - на аргетинской верфи строится судно, а Россия поставляет начинку.
"Это интересно, и такая модель возможна для реализации не только в Аргентине. В целом в Латинской Америке есть крупные судостроительные компании, эти компетенции развиты. Мы готовы рассмотреть и такой вариант", - сказал Пакерманов.
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Ядерные технологииНовости - Ядерные технологииАргентинаБольшая двадцаткаСинергияРосатомВладимир ПутинБуэнос-Айрес (город)В мире
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