Россия и Аргентина обсуждают кооперацию при строительстве плавучих АЭС

БУЭНОС-АЙРЕС, 15 окт - РИА Новости. Россия и Аргентина рассматривают возможность кооперации в части строительства плавучих и наземных АЭС малой мощности, сообщил РИА Новости глава "Русатом Оверсиз" (входит в госкорпорацию "Росатом") Евгений Пакерманов.

В конце ноября-начале декабря 2018 года во время визита президента РФ Владимира Путина в Буэнос-Айрес на полях саммита G20 был подписан стратегический документ о российско-аргентинском партнерстве в области мирного использования атомной энергии. В нем, в частности, шла речь о строительстве плавучей АЭС и атомной станции большой мощности.

"У нас с аргентинскими коллегами было достаточно много переговоров. В прошлом году также одновременно со стратегическим документом была подписана дорожная карта, которая предполагает рассмотрение возможности серийного строительства и использования плавучих атомных станций, а также поиск путей оптимального использования технологий, связанных с наземными АЭС малой мощности. У аргентинцев существует собственная технология в данной сфере. Мы видим здесь хороший потенциал", - сказал Пакерманов.

"В части наземной АЭС мы обсуждали возможность, чтобы технические специалисты из наших стран посмотрели более глубоко на возможность сделать микс, синергию из российских и аргентинских решений, и в будущем строить совместно уже такие наземные АЭС для других стран. Теоретически это возможно, это одно из возможных направлений нашего сотрудничества", - сказал собеседник агентства.

Кроме того, возможна кооперация и в части плавучих АЭС - на аргетинской верфи строится судно, а Россия поставляет начинку.