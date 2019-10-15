Президентские гранты в 2020 году будут распределены в феврале и июне

МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Победители конкурсов президентских грантов в 2020 году получат финансирование в феврале и июне, сообщает пресс-служба Фонда президентских грантов.

Прием заявок на первый в 2020 году конкурс президентских грантов стартовал во вторник. Как сообщили в пресс-службе фонда, некоммерческие организации (НКО) могут до 25 ноября 2019 года подать на конкурс свои проекты, претендующие на финансирование с 1 марта 2020 года.

"Такой конкурс пройдет впервые за все время существования системы грантовой поддержки некоммерческих неправительственных организаций: каждый год с 2007 по 2018 годы сначала издавалось специальное распоряжение президента Российской Федерации, потом объявлялись конкурсы - и в лучшем случае к середине календарного года победителям выделялись первые средства. Теперь же в 2020 году гранты президента Российской Федерации будут распределены уже в феврале и июне, а с 2021 года решение о предоставлении первых грантов текущего года планируется принимать в январе", - говорится в сообщении пресс-службы.

Гендиректор Фонда президентских грантов Илья Чукалин отметил, что перенос сроков предоставления грантов "открывает беспрецедентные возможности для всех представителей гражданского общества". Так, те, кому не удалось победить в только что завершившемся конкурсе этого года, могут сразу же после его окончания приступать к проработке своих инициатив.

В пресс-службе также рассказали, что в период приема заявок фонд проведет обучающие мероприятия по разработке социальных проектов в Карелии, Удмуртии, Челябинской, Белгородской и Томской областях, Еврейской автономной области.