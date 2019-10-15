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РИА Новости

Президентские гранты в 2020 году будут распределены в феврале и июне

10:10 15.10.2019
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© Fotolia / foxx0002Финансовый расчет. Архивное фото.
Финансовый расчет. Архивное фото.
© Fotolia / foxx0002
МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Победители конкурсов президентских грантов в 2020 году получат финансирование в феврале и июне, сообщает пресс-служба Фонда президентских грантов.
Прием заявок на первый в 2020 году конкурс президентских грантов стартовал во вторник. Как сообщили в пресс-службе фонда, некоммерческие организации (НКО) могут до 25 ноября 2019 года подать на конкурс свои проекты, претендующие на финансирование с 1 марта 2020 года.
"Такой конкурс пройдет впервые за все время существования системы грантовой поддержки некоммерческих неправительственных организаций: каждый год с 2007 по 2018 годы сначала издавалось специальное распоряжение президента Российской Федерации, потом объявлялись конкурсы - и в лучшем случае к середине календарного года победителям выделялись первые средства. Теперь же в 2020 году гранты президента Российской Федерации будут распределены уже в феврале и июне, а с 2021 года решение о предоставлении первых грантов текущего года планируется принимать в январе", - говорится в сообщении пресс-службы.
Гендиректор Фонда президентских грантов Илья Чукалин отметил, что перенос сроков предоставления грантов "открывает беспрецедентные возможности для всех представителей гражданского общества". Так, те, кому не удалось победить в только что завершившемся конкурсе этого года, могут сразу же после его окончания приступать к проработке своих инициатив.
В пресс-службе также рассказали, что в период приема заявок фонд проведет обучающие мероприятия по разработке социальных проектов в Карелии, Удмуртии, Челябинской, Белгородской и Томской областях, Еврейской автономной области.
Конкурсы в целях обеспечения государственной поддержки НКО, участвующих в развитии институтов гражданского общества, проводятся с 2006 года. На второй в 2019 году конкурс президентских грантов были поданы 9073 заявки, до независимой экспертизы допущены 8432 проекта. Победителями конкурса стали 2128 НКО, на реализацию их проектов будет выделено 4 миллиарда 350 миллионов рублей бюджетных денег и почти 2,5 миллиарда внебюджетных средств.
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Фонд президентских грантовИлья ЧукалинРоссияОбщество
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