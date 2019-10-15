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РИА Новости

РФПИ на полях визита Путина в ОАЭ подпишет десять инвестсоглашений

10:08 15.10.2019
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CC BY 2.0 / Richard Schneider / Искусственный остров Пальма Джумейра в ОАЭ
Искусственный остров Пальма Джумейра в ОАЭ
CC BY 2.0 / Richard Schneider /
Искусственный остров Пальма Джумейра в ОАЭ. Архивное фото
МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Российский фонд прямых инвестиций на полях визита президента РФ Владимира Путина в ОАЭ планирует подписать 10 инвестиционных соглашений на сумму свыше 1,3 миллиарда долларов, говорится в сообщении российского фонда.
Делегация РФПИ во главе с генеральным директором Кириллом Дмитриевым примет участие в государственном визите Путина в Объединенные Арабские Эмираты, который состоится во вторник.
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"На полях визита РФПИ и партнерами из ОАЭ, среди которых суверенный фонд страны Mubadala Investment Company, будет подписано 10 инвестиционных соглашений в таких секторах, как высокие технологии (в том числе, развитие искусственного интеллекта), здравоохранение, добыча полезных ископаемых, логистика, промышленное производство на сумму более 1,3 миллиарда долларов", - отметили в РФПИ.
По итогам шести лет успешного сотрудничества РФПИ с суверенным фондом ОАЭ осуществлено и одобрено инвестиций на сумму свыше 2 миллиардов долларов в более чем 45 проектов.
В рамках визита РФПИ выступает одним из организаторов встречи ведущих деловых кругов двух стран, которые обсудят возможности для расширения сотрудничества, повышения его эффективности и реализации совместных проектов. Компании из ОАЭ накопили существенный опыт диверсификации экономики страны, предполагается определить оптимальные способы их участия в реализации национальных проектов в России и соответствующие инвестиционные возможности, отмечается в сообщении.
РФПИ и Mubadala Investment Company также подготовили выставку, посвященную инвестиционному сотрудничеству России и ОАЭ.
"Россия и Объединенные Арабские Эмираты могут многое предложить друг другу в рамках технологического и инвестиционного обмена. Визит президента России поможет поддержать интенсивные деловые контакты в самых разных отраслях двустороннего взаимодействия. Наши страны успешное развивают партнерство в сфере торговли, энергетики, промышленности, туризма, и даже в такой специализированной области, как подготовка космонавтов. Мы наладили партнерство не только на Земле, но и в космической сфере – потенциал сотрудничества поистине безграничен", - заявил глава РФПИ Кирилл Дмитриев.
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Кирилл ДмитриевРоссийский фонд прямых инвестицийВладимир ПутинОАЭРоссияЭкономика
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