РФПИ на полях визита Путина в ОАЭ подпишет десять инвестсоглашений

МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Российский фонд прямых инвестиций на полях визита президента РФ Владимира Путина в ОАЭ планирует подписать 10 инвестиционных соглашений на сумму свыше 1,3 миллиарда долларов, говорится в сообщении российского фонда.

Делегация РФПИ во главе с генеральным директором Кириллом Дмитриевым примет участие в государственном визите Путина в Объединенные Арабские Эмираты, который состоится во вторник.

"На полях визита РФПИ и партнерами из ОАЭ, среди которых суверенный фонд страны Mubadala Investment Company, будет подписано 10 инвестиционных соглашений в таких секторах, как высокие технологии (в том числе, развитие искусственного интеллекта), здравоохранение, добыча полезных ископаемых, логистика, промышленное производство на сумму более 1,3 миллиарда долларов", - отметили в РФПИ.

По итогам шести лет успешного сотрудничества РФПИ с суверенным фондом ОАЭ осуществлено и одобрено инвестиций на сумму свыше 2 миллиардов долларов в более чем 45 проектов.

В рамках визита РФПИ выступает одним из организаторов встречи ведущих деловых кругов двух стран, которые обсудят возможности для расширения сотрудничества, повышения его эффективности и реализации совместных проектов. Компании из ОАЭ накопили существенный опыт диверсификации экономики страны, предполагается определить оптимальные способы их участия в реализации национальных проектов в России и соответствующие инвестиционные возможности, отмечается в сообщении.

РФПИ и Mubadala Investment Company также подготовили выставку, посвященную инвестиционному сотрудничеству России и ОАЭ.