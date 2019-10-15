В России начались учения Росгвардии

МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Оперативно-тактические учения Росгвардии под руководством ее главы Виктора Золотова начались в РФ во вторник, сообщил РИА Новости официальный представитель ведомства Валерий Грибакин.
"В соответствии с планом подготовки войск, в период с 15 по 17 октября под руководством главнокомандующего войсками национальной гвардии Российской Федерации генерала армии Виктора Золотова пройдет оперативно-тактическое учение", - рассказал собеседник агентства.
Учения завершат комплекс оперативной и боевой подготовки войск национальной гвардии в текущем году.
"Основными целями оперативно-тактического учения являются проверка готовности органов управления округов к руководству группировками войск, совершенствование практики командирами и штабами в управлении воинскими частями, повышение уровня взаимодействия в ходе выполнения задач, возложенных на войска национальной гвардии", - заявил Грибакин.
Во время учений росгвардейцы отработают вопросы по обеспечению общественной и государственной безопасности, а также задачи по борьбе с незаконными вооруженными формированиями и террористическими группами.
"Основные действия воинских формирований и подразделений пройдут на полигонах в границах ответственности всех округов войск национальной гвардии. Согласно замыслу учений, спланирована практическая отработка вопросов передвижения войск на штатной технике в районы предназначения", - заключил Грибакин.
Параллельно с оперативно-тактическими учениями под руководством Золотова под Новосибирском проходят совместные российско-китайские учения "Сотрудничество-2019", в которых участвуют отряды спецназа Росгвардии и Народной вооруженной полиции Китая.
В ходе этих учений отрабатываются совместные действия по борьбе с международными террористическими группами на объектах инфраструктуры, в лесистой местности с использованием всех средств, имеющихся на вооружении в подразделениях спецназа, в том числе БПЛА, вертолеты и бронетехника. Окончание учений запланировано на 18 октября.