Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-15T11:22Z
https://ria.ru/20191015/1559795978.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/155529/30/1555293037_0:147:2773:1707_1036x0_80_0_0_60d6549aa7f0aa7fafd69fb0ea404e30.jpg
РИА Новости

В России начались учения Росгвардии

10:05 15.10.2019 (обновлено: 11:22 15.10.2019)
486
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкОгненно-штурмовая полоса во время квалификационных испытаний на право ношения крапового берета среди военнослужащих и сотрудников подразделений специального назначения Сибирского округа Росгвардии
Огненно-штурмовая полоса во время квалификационных испытаний на право ношения крапового берета среди военнослужащих и сотрудников подразделений специального назначения Сибирского округа Росгвардии
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
Огненно-штурмовая полоса во время квалификационных испытаний на право ношения крапового берета среди военнослужащих и сотрудников подразделений специального назначения Сибирского округа Росгвардии. Архивное фото
МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Оперативно-тактические учения Росгвардии под руководством ее главы Виктора Золотова начались в РФ во вторник, сообщил РИА Новости официальный представитель ведомства Валерий Грибакин.
"В соответствии с планом подготовки войск, в период с 15 по 17 октября под руководством главнокомандующего войсками национальной гвардии Российской Федерации генерала армии Виктора Золотова пройдет оперативно-тактическое учение", - рассказал собеседник агентства.
Учения завершат комплекс оперативной и боевой подготовки войск национальной гвардии в текущем году.
"Основными целями оперативно-тактического учения являются проверка готовности органов управления округов к руководству группировками войск, совершенствование практики командирами и штабами в управлении воинскими частями, повышение уровня взаимодействия в ходе выполнения задач, возложенных на войска национальной гвардии", - заявил Грибакин.
Во время учений росгвардейцы отработают вопросы по обеспечению общественной и государственной безопасности, а также задачи по борьбе с незаконными вооруженными формированиями и террористическими группами.
Образец шеврона военнослужащего Национальной Гвардии
7 октября, 18:37РИА Новости
Росгвардия разработала нагрудный жетон для идентификации сотрудников
"Основные действия воинских формирований и подразделений пройдут на полигонах в границах ответственности всех округов войск национальной гвардии. Согласно замыслу учений, спланирована практическая отработка вопросов передвижения войск на штатной технике в районы предназначения", - заключил Грибакин.
Параллельно с оперативно-тактическими учениями под руководством Золотова под Новосибирском проходят совместные российско-китайские учения "Сотрудничество-2019", в которых участвуют отряды спецназа Росгвардии и Народной вооруженной полиции Китая.
В ходе этих учений отрабатываются совместные действия по борьбе с международными террористическими группами на объектах инфраструктуры, в лесистой местности с использованием всех средств, имеющихся на вооружении в подразделениях спецназа, в том числе БПЛА, вертолеты и бронетехника. Окончание учений запланировано на 18 октября.
1100107
Обсудить 1
РосгвардияРоссияБезопасность
Рекомендуем
Девушка с телефоном на кровати
В Приморье заключенный опубликовал в Сети интимные фото учительницы
РИА
Новости
Фотография американца Коди Бишопа, которую опубликовала в Facebook его мать Дженнифер Сальфен-Трейси
Американка выложила жуткое фото, показав, что сделали наркотики с ее сыном
В цехе ЭТЕРНО ПАО Челябинский трубопрокатный завод
Просто газа нет: Европа потребовала срочно достроить "Северный поток — 2"
Банкноты номиналом 1 доллар США
"Ползучий отказ от доллара" начался: центробанки сдают американскую валюту
Лента
новостей
Отец Михаила Туватина
Отец Туватина выступил за возвращение смертной казни
Ксения Каторгина
В Екатеринбурге нашли тело девушки, пропавшей после продажи машины
Президент США Дональд Трамп
Трамп ввел санкции против Турции из-за операции в Сирии
Сирийская армия встретилась с отступающими войсками США
Конвой сирийской армии встретился с отступающими американскими военными
Актриса Анастасия Заворотнюк на показе капсульной коллекции Ermanno Scervino for Bosco на открытии обновленного бутика Ermanno Scervino в ГУМе
В инстаграме Заворотнюк появилось новое сообщение о ее болезни
Ксения Каторгина
Появились подробности убийства екатеринбурженки при продаже машины
Церемония регистрации брака в ЗАГС
Пережившие развод люди назвали признаки неминуемого расставания
Верховный представитель ЕС по внешней политике Федерика Могерини на саммите ЕС в Брюсселе. 22 марта 2018
ЕС поддержал план Украины по урегулированию конфликта в Донбассе
Ксения Каторгина
Диаспора выяснит причастность таджика к убийству жительницы Екатеринбурга
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
15:36Украинцу, защитившему жену от насильника, грозит восемь лет тюрьмы
15:35Минкомсязи объяснило, почему пока не удалось отменить роуминг с Белоруссией
15:33Участнику митинга в Москве Губайдулину предъявили новое обвинение
15:33Южная Корея ждет от Москвы помощи в диалоге с КНДР
15:32Норвегия считает необходимым сохранять Турцию в НАТО
15:29В посольстве России в Минске заявили, что Богачева находится на свободе
15:29Более 3,2 миллионов москвичей привились от гриппа с начала сезона
15:28Глава МИД Турции провел переговоры с Помпео на фоне операции в Сирии
15:27Суд взыскал с "Ютэйра" в пользу НИКО-Банка 1,4 млн рублей по синдкредиту
15:27Из школы в Москве эвакуировали людей из-за подозрительного предмета
15:26Международная коалиция во главе с США уже покинула сирийский Манбидж
15:26На увеличение личного состава пожарных инспекторов выделили миллиард рублей
15:25В Уфе задержали подозреваемого в изнасиловании 15-летней иностранки
15:25В Москве задержали еще одного фигуранта дела о массовых беспорядках
15:23Правительство востока Ливии: Триполи не может справиться с миграцией
15:22В Сети высмеяли экипировку Зеленского во время поездки в Донбасс
15:18В Чебоксарах поймали гулявшего по улицам медведя
15:18Госдума приняла в I чтении проект о материальной ответственности военных
15:17RT подарил ушанку Пласидо Доминго
15:16Адвокат: осужденных за подготовку диверсий в Крыму украинцев обменяют
Лента новостейМолния