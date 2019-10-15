В России начались учения Росгвардии

Огненно-штурмовая полоса во время квалификационных испытаний на право ношения крапового берета среди военнослужащих и сотрудников подразделений специального назначения Сибирского округа Росгвардии. Архивное фото

Огненно-штурмовая полоса во время квалификационных испытаний на право ношения крапового берета среди военнослужащих и сотрудников подразделений специального назначения Сибирского округа Росгвардии

МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Оперативно-тактические учения Росгвардии под руководством ее главы Виктора Золотова начались в РФ во вторник, сообщил РИА Новости официальный представитель ведомства Валерий Грибакин.

"В соответствии с планом подготовки войск, в период с 15 по 17 октября под руководством главнокомандующего войсками национальной гвардии Российской Федерации генерала армии Виктора Золотова пройдет оперативно-тактическое учение", - рассказал собеседник агентства.

Учения завершат комплекс оперативной и боевой подготовки войск национальной гвардии в текущем году.

"Основными целями оперативно-тактического учения являются проверка готовности органов управления округов к руководству группировками войск, совершенствование практики командирами и штабами в управлении воинскими частями, повышение уровня взаимодействия в ходе выполнения задач, возложенных на войска национальной гвардии", - заявил Грибакин.

Во время учений росгвардейцы отработают вопросы по обеспечению общественной и государственной безопасности, а также задачи по борьбе с незаконными вооруженными формированиями и террористическими группами.

"Основные действия воинских формирований и подразделений пройдут на полигонах в границах ответственности всех округов войск национальной гвардии. Согласно замыслу учений, спланирована практическая отработка вопросов передвижения войск на штатной технике в районы предназначения", - заключил Грибакин.

Параллельно с оперативно-тактическими учениями под руководством Золотова под Новосибирском проходят совместные российско-китайские учения "Сотрудничество-2019", в которых участвуют отряды спецназа Росгвардии и Народной вооруженной полиции Китая.