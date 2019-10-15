В ряде городов Украины прошли акции против "формулы Штайнмайера"

КИЕВ, 15 окт - РИА Новости. Акции против согласования "формулы Штайнмайера" по Донбассу прошли в понедельник в Харькове, Львове и Днепре (бывший Днепропетровск), передает Телевизионная служба новостей (ТСН) телеканала "1+1".
В Харькове люди прошли по центральной улице города, они держали в руках государственные флаги, иногда зажигали файеры. Во Львове военные и активисты прошли по центру города, они держали в руках флаги Украины и спели гимн возле памятника Франко. В Днепре участники акции растянули украинский флаг между зданиями областного совета и администрации, также они держали в руках плакаты с надписями "Донецк против капитуляции", "Нет капитуляции".
Акция против согласования "формулы Штайнмайера" прошла в понедельник и в Киеве.
Ранее контактная группа по Украине согласовала "формулу Штайнмайера", согласно которой закон об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей вступает в силу на временной основе в день выборов и на постоянной основе - после опубликования отчета ОБСЕ об итогах выборов. После этого на Украине прошли акции протеста против согласования "формулы Штайнмайера". Лидером нового "майдана" на Украине хочет стать бывший президент Петр Порошенко, считает действующий глава государства Владимир Зеленский.
11 февраля 2018, 10:00РИА НовостиМинские соглашенияМинские соглашения предусматривают незамедлительное и всеобъемлющее прекращение огня, отвод тяжелых вооружений, проведение конституционной реформы на Украине и начало диалога о проведении местных выборов на юго-востоке страны. Подробнее – в инфографике ria.ru