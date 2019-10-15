Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-15T10:04Z
https://ria.ru/20191015/1559795954.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/155977/71/1559777146_0:320:3072:2048_1036x0_80_0_0_2aec1d7012aef6b5db39eed4c8f920c1.jpg
РИА Новости

В ряде городов Украины прошли акции против "формулы Штайнмайера"

10:04 15.10.2019
337
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкМарш, приуроченный ко "Дню защитника Украины" в Киеве
Марш, приуроченный ко Дню защитника Украины в Киеве
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Марш, приуроченный ко "Дню защитника Украины" в Киеве. Архивное фото
КИЕВ, 15 окт - РИА Новости. Акции против согласования "формулы Штайнмайера" по Донбассу прошли в понедельник в Харькове, Львове и Днепре (бывший Днепропетровск), передает Телевизионная служба новостей (ТСН) телеканала "1+1".
В Харькове люди прошли по центральной улице города, они держали в руках государственные флаги, иногда зажигали файеры. Во Львове военные и активисты прошли по центру города, они держали в руках флаги Украины и спели гимн возле памятника Франко. В Днепре участники акции растянули украинский флаг между зданиями областного совета и администрации, также они держали в руках плакаты с надписями "Донецк против капитуляции", "Нет капитуляции".
Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко
06:56РИА Новости
Глава МИД Украины рассказал об альтернативе "формуле Штайнмайера"
Акция против согласования "формулы Штайнмайера" прошла в понедельник и в Киеве.
Ранее контактная группа по Украине согласовала "формулу Штайнмайера", согласно которой закон об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей вступает в силу на временной основе в день выборов и на постоянной основе - после опубликования отчета ОБСЕ об итогах выборов. После этого на Украине прошли акции протеста против согласования "формулы Штайнмайера". Лидером нового "майдана" на Украине хочет стать бывший президент Петр Порошенко, считает действующий глава государства Владимир Зеленский.
Минские соглашения
11 февраля 2018, 10:00РИА Новости
Минские соглашенияМинские соглашения предусматривают незамедлительное и всеобъемлющее прекращение огня, отвод тяжелых вооружений, проведение конституционной реформы на Украине и начало диалога о проведении местных выборов на юго-востоке страны. Подробнее – в инфографике ria.ru
340018
Обсудить 0
Днепр (город)Петр ПорошенкоВладимир ЗеленскийЛьвовХарьковВ мире
Рекомендуем
Железнодорожное пассажирское сообщение Украины с Россией
Украинский министр рассказал о прибыли от ж/д сообщения с Россией
РИА
Новости
Джон Болтон
СМИ: Болтон выступал против усилий адвоката Трампа по давлению на Киев
Пропускной пункт в селе Петровское в Донецкой области, где должен был состояться отвод сил бойцов подразделений Донецкой народной республики
Оппозиция в Раде просит заслушать главу Генштаба по отводу сил в Донбассе
Арест Виктора Бута в Таиланде. 2010 год
Американская правозащитница заинтересовалась судьбой Виктора Бута
Лента
новостей
Заседание Верховной рады Украины
Партия Зеленского хочет заслушать в Раде Украины главу Минобороны
Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко
Глава МИД Украины рассказал об альтернативе "формуле Штайнмайера"
Осколки артиллерийских снарядов 122 мм, найденные на месте обстрела в поселке Октябрь Донецкой области
В ДНР заявили о 22 нарушениях перемирия со стороны силовиков за сутки
Заместитель главы администрации президента Украины Валерий Чалый
Экс-посол Украины заявил о необходимости "дорожной карты" по Донбассу
Израильтянка Наама Иссахар
Защита осужденной в России израильтянки связала ее приговор с делом Буркова
Стягивание турецкой техники к границе с Сирией
Китай призвал Турцию прекратить военные действия на территории Сирии
Новый государственный секретарь Великобритании по выходу из Европейского союза Доминик Рааб покидает Даунинг-стрит. 9 июля 2018
МИД Британии: Турция "подыгрывает" России и Асаду, проводя операцию в Сирии
Здание Капитолия в Вашингтоне
Адвокат Трампа получил $500 тысяч за консультации для компании Парнаса
Здание Конституционного суда Украины
Экс-глава КС Украины потребовал восстановить его в должности
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
15:52Президент Эстонии пригласила Путина на конгресс финно-угорских народов
15:51Общественный штаб по наблюдению за выборами в Москве расформировали
15:51В Белгороде сотрудники МЧС сняли котенка с высокого дерева
15:49"Роскосмос" хочет упростить получение лицензий на космическую деятельность
15:48В Калужской области возбудили дело из-за ДТП с четырьмя погибшими
15:48Суд вынес приговор по делу об изнасиловании и убийстве женщины в Псебае
15:45В Ираке выдали ордер на арест двух силовиков по делу о смерти демонстрантов
15:45СМИ: по меньшей мере 4 человека погибли при протестах в Гвинее
15:43РЖД планирует пустить "Ласточки" еще по двум маршрутам в Пермском крае
15:43Синод РПЦ оценит решение Элладской церкви о признании ПЦУ
15:40Пласидо Доминго выступит вместе с сыном на концерте в Москве
15:38Госдума приняла проект об информировании о блокировке электронных кошельков
15:36Украинцу, защитившему жену от насильника, грозит восемь лет тюрьмы
15:35В Минкомсвязи объяснили, почему пока не удалось отменить роуминг с Минском
15:33Участнику митинга в Москве Губайдулину предъявили новое обвинение
15:33Южная Корея ждет от Москвы помощи в диалоге с КНДР
15:32Норвегия считает необходимым сохранять Турцию в НАТО
15:29Задержанная в Минске россиянка Богачева заявила, что находится на свободе
15:29Более 3,2 миллионов москвичей привились от гриппа с начала сезона
15:28Глава МИД Турции провел переговоры с Помпео на фоне операции в Сирии
Лента новостейМолния