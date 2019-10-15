В ряде городов Украины прошли акции против "формулы Штайнмайера"

КИЕВ, 15 окт - РИА Новости. Акции против согласования "формулы Штайнмайера" по Донбассу прошли в понедельник в Харькове, Львове и Днепре (бывший Днепропетровск), передает Акции против согласования "формулы Штайнмайера" по Донбассу прошли в понедельник в Харькове, Львове и Днепре (бывший Днепропетровск), передает Телевизионная служба новостей (ТСН) телеканала "1+1".

В Харькове люди прошли по центральной улице города, они держали в руках государственные флаги, иногда зажигали файеры. Во Львове военные и активисты прошли по центру города, они держали в руках флаги Украины и спели гимн возле памятника Франко. В Днепре участники акции растянули украинский флаг между зданиями областного совета и администрации, также они держали в руках плакаты с надписями "Донецк против капитуляции", "Нет капитуляции".

Акция против согласования "формулы Штайнмайера" прошла в понедельник и в Киеве.