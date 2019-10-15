Минпросвещения назвало среднюю стоимость питания школьника

МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Средняя стоимость питания школьников в России в образовательных учреждениях составляет 113 рублей в день: в эту сумму входит завтрак за 46 рублей и обед за 67, следует из презентации к выступлению директора департамента государственной политики в сфере общего образования Минпросвещения России Жанны Садовниковой на форуме по общественному здоровью.
"Средняя стоимость питания одного обучающегося в день - 113,08 рублей. Средняя стоимость завтрака - 46,46 рублей, средняя стоимость обеда - 66,63 рубля", - говорится в сообщении.
Всего одноразовым горячим питанием обеспечены 54% обучающихся, а двухразовым горячим питанием 26%, уточняется в презентации.