Минпросвещения назвало среднюю стоимость питания школьника

МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Средняя стоимость питания школьников в России в образовательных учреждениях составляет 113 рублей в день: в эту сумму входит завтрак за 46 рублей и обед за 67, следует из презентации к выступлению директора департамента государственной политики в сфере общего образования Минпросвещения России Жанны Садовниковой на форуме по общественному здоровью.