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РИА Новости

Минпросвещения назвало среднюю стоимость питания школьника

10:01 15.10.2019
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© РИА Новости / Андрей Стенин / Перейти в фотобанкШкольник расплачивается за обед
Школьник расплачивается за обед
© РИА Новости / Андрей Стенин
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Школьник расплачивается за обед . Архивное фото
МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Средняя стоимость питания школьников в России в образовательных учреждениях составляет 113 рублей в день: в эту сумму входит завтрак за 46 рублей и обед за 67, следует из презентации к выступлению директора департамента государственной политики в сфере общего образования Минпросвещения России Жанны Садовниковой на форуме по общественному здоровью.
"Средняя стоимость питания одного обучающегося в день - 113,08 рублей. Средняя стоимость завтрака - 46,46 рублей, средняя стоимость обеда - 66,63 рубля", - говорится в сообщении.
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Всего одноразовым горячим питанием обеспечены 54% обучающихся, а двухразовым горячим питанием 26%, уточняется в презентации.
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