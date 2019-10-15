Пропавшего в Калужской области подростка нашли у друга в другом регионе

МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Семнадцатилетний подросток, пропавший без вести в Калужской области 13 октября, найден у друга в другом регионе, сообщается на сайте СК РФ.

Ранее сообщалось, что следователи возбудили уголовное дело по статье "убийство" после исчезновения 17-летнего подростка, который в воскресенье, 13 октября, уехал на велосипеде в музыкальную школу и не вернулся.

Следователи выяснили, что в другом регионе живет друг юноши. Полицейские связались с молодым человеком, который сначала подтвердил, что его товарищ выходил с ним на связь, а затем и факт его прибытия.