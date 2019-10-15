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РИА Новости

Пропавшего в Калужской области подростка нашли у друга в другом регионе

09:58 15.10.2019
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© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкТелефон в дежурной части УВД
Телефон в дежурной части УВД
© РИА Новости / Владимир Песня
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Телефон в дежурной части УВД. Архивное фото
МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Семнадцатилетний подросток, пропавший без вести в Калужской области 13 октября, найден у друга в другом регионе, сообщается на сайте СК РФ.
Ранее сообщалось, что следователи возбудили уголовное дело по статье "убийство" после исчезновения 17-летнего подростка, который в воскресенье, 13 октября, уехал на велосипеде в музыкальную школу и не вернулся.
Сотрудник полиции
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Следователи выяснили, что в другом регионе живет друг юноши. Полицейские связались с молодым человеком, который сначала подтвердил, что его товарищ выходил с ним на связь, а затем и факт его прибытия.
"В настоящее время полицейские прибыли по месту жительства друга пропавшего несовершеннолетнего и убедились, что с разыскиваемым подростком все в порядке. В ближайшее время молодой человек будет доставлен домой", - говорится в сообщении.
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