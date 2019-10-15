На острове Самос в столкновениях мигрантов ранены трое человек

АФИНЫ, 15 окт - РИА Новости. Ожесточенные столкновения между мигрантами произошли на греческом острове Самос, ранены три человека, в лагере мигрантов подожжены палатки, закрыты школы, сообщает сайт newsit.gr.
Беспорядки начались поздно вечером в городском саду Самоса, где произошла драка с применением холодного оружия между группами афганцев и сирийцев. Трое сирийцев получили ранения и были госпитализированы, пишет издание. Нападавшие были вскоре арестованы.
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Беспорядки продолжились в лагере, где около 10 вечера (время совпадает с московским) были устроены поджоги жилья. Десятки человек в панике бежали, пишет издание. Затем мигранты двинулись в город Самос.
Мэр восточного Самоса Йоргос Стадз назвал происшедшее бунтом. По его словам, если бы вечером во время пожаров был сильный ветер, были бы многочисленные жертвы.
В некоторых населенных пунктах закрыты школы.
По словам мэра, ситуация взрывоопасная. "У нас семь тысяч постоянных жителей и 5,7 тысячи беженцев", - отметил он.
По данным властей Греции, на 14 октября на острове в центре приема и идентификации, рассчитанном на 648 человек, находится 5768 тысячи человек. Всего на острове более 6 тысяч мигрантов.
В конце сентября бунт произошел в центре приема и идентификации мигрантов и беженцев "Мориа" на греческом острове Лесбос. Для наведения порядка был направлен спецназ полиции из Афин. В лагере сейчас находятся 13,6 тысячи человек, хотя он рассчитан на 3 тысячи.