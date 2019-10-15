Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-15T09:56Z
https://ria.ru/20191015/1559795471.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/144235/16/1442351681_0:293:4719:2947_1036x0_80_0_0_78f169d5b64a31a2d88568ea00a21a0c.jpg
РИА Новости

На острове Самос в столкновениях мигрантов ранены трое человек

09:56 15.10.2019
148
© AP Photo / Lefteris PitarakisМигранты во временном центре размещения на острове Самос, Греция
Мигранты во временном центре размещения на острове Самос, Греция
© AP Photo / Lefteris Pitarakis
Мигранты во временном центре размещения на острове Самос, Греция. Архивное фото
АФИНЫ, 15 окт - РИА Новости. Ожесточенные столкновения между мигрантами произошли на греческом острове Самос, ранены три человека, в лагере мигрантов подожжены палатки, закрыты школы, сообщает сайт newsit.gr.
Беспорядки начались поздно вечером в городском саду Самоса, где произошла драка с применением холодного оружия между группами афганцев и сирийцев. Трое сирийцев получили ранения и были госпитализированы, пишет издание. Нападавшие были вскоре арестованы.
Лагерь беженцев Мориа в Греции
30 сентября, 23:09РИА Новости
Греция ужесточила политику предоставления убежища мигрантам
Беспорядки продолжились в лагере, где около 10 вечера (время совпадает с московским) были устроены поджоги жилья. Десятки человек в панике бежали, пишет издание. Затем мигранты двинулись в город Самос.
Мэр восточного Самоса Йоргос Стадз назвал происшедшее бунтом. По его словам, если бы вечером во время пожаров был сильный ветер, были бы многочисленные жертвы.
В некоторых населенных пунктах закрыты школы.
По словам мэра, ситуация взрывоопасная. "У нас семь тысяч постоянных жителей и 5,7 тысячи беженцев", - отметил он.
По данным властей Греции, на 14 октября на острове в центре приема и идентификации, рассчитанном на 648 человек, находится 5768 тысячи человек. Всего на острове более 6 тысяч мигрантов.
В конце сентября бунт произошел в центре приема и идентификации мигрантов и беженцев "Мориа" на греческом острове Лесбос. Для наведения порядка был направлен спецназ полиции из Афин. В лагере сейчас находятся 13,6 тысячи человек, хотя он рассчитан на 3 тысячи.
110040
Обсудить 0
ГрецияВ мире
Рекомендуем
Стягивание турецкой техники к границе с Сирией
Россия не допустит реального столкновения Сирии и Турции, заявил Лаврентьев
РИА
Новости
Главный переговорщик от ЕС по Brexit Мишель Барнье
Переговорщик ЕС: достижение согласия по Brexit еще возможно на этой неделе
Заготовка кормов на полях колхоза в Черкасской области, Украина
Опрос: почти 60% украинцев хотят решить вопрос о рынке земли на референдуме
Сирийские беженцы из района Пальмиры в палаточном лагере в пригороде Хомса
В Сирию за сутки вернулись более 950 беженцев
Лента
новостей
Марш, приуроченный ко Дню защитника Украины в Киеве
В ряде городов Украины прошли акции против "формулы Штайнмайера"
Врач
В Челябинске умер один из пострадавших при перестрелке
Осколки артиллерийских снарядов 122 мм, найденные на месте обстрела в поселке Октябрь Донецкой области
В ДНР заявили о 22 нарушениях перемирия со стороны силовиков за сутки
Лагерь для беженцев в Килисе, Турция
Эрдоган заявил, что Турция вернет в Сирию в два этапа три миллиона беженцев
Немецкая полиция
На акции протеста курдов в Германии пострадали пять человек
Скорая помощь в Пекине, КНР
В Китае при взрыве на химзаводе погибли четыре человека
Скорая помощь, Индия
В Индии попал в ДТП туристический автобус, не менее восьми человек погибли
Руки в наручниках
Во Франции четверо заключенных сбежали из-под конвоя по дороге из суда
Альпинисты в районе горы Эверест
Непал и Китай договорились повторно измерить высоту Эвереста
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
15:52Президент Эстонии пригласила Путина на конгресс финно-угорских народов
15:51Общественный штаб по наблюдению за выборами в Москве расформировали
15:51В Белгороде сотрудники МЧС сняли котенка с высокого дерева
15:49"Роскосмос" хочет упростить получение лицензий на космическую деятельность
15:48В Калужской области возбудили дело из-за ДТП с четырьмя погибшими
15:48Суд вынес приговор по делу об изнасиловании и убийстве женщины в Псебае
15:45В Ираке выдали ордер на арест двух силовиков по делу о смерти демонстрантов
15:45СМИ: по меньшей мере 4 человека погибли при протестах в Гвинее
15:43РЖД планирует пустить "Ласточки" еще по двум маршрутам в Пермском крае
15:43Синод РПЦ оценит решение Элладской церкви о признании ПЦУ
15:40Пласидо Доминго выступит вместе с сыном на концерте в Москве
15:38Госдума приняла проект об информировании о блокировке электронных кошельков
15:36Украинцу, защитившему жену от насильника, грозит восемь лет тюрьмы
15:35В Минкомсвязи объяснили, почему пока не удалось отменить роуминг с Минском
15:33Участнику митинга в Москве Губайдулину предъявили новое обвинение
15:33Южная Корея ждет от Москвы помощи в диалоге с КНДР
15:32Норвегия считает необходимым сохранять Турцию в НАТО
15:29Задержанная в Минске россиянка Богачева заявила, что находится на свободе
15:29Более 3,2 миллионов москвичей привились от гриппа с начала сезона
15:28Глава МИД Турции провел переговоры с Помпео на фоне операции в Сирии
Лента новостейМолния