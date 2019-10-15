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РИА Новости

Правящая партия Польши предлагает оставить Моравецкого на посту премьера

09:54 15.10.2019
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© AP Photo / Markus SchreiberМатеуш Моравецкий
Матеуш Моравецкий
© AP Photo / Markus Schreiber
Матеуш Моравецкий. Архивное фото
ВАРШАВА, 15 окт – РИА Новости. Правящая партия Польши "Право и справедливость" (PiS) предлагает оставить Матеуша Моравецкого в должности премьер-министра страны, сообщил спикер сената (верхняя палата парламента) Станислав Карчевский в эфире радиостанции RMF FM.
В воскресенье в Польше прошли очередные парламентские выборы. Польские граждане избрали 460 депутатов сейма (нижняя палата парламента) и 100 членов сената (верхняя палата парламента). Победу на выборах в сейм одержала правящая партия "Право и справедливость" с результатом 43,59% голосов, получив 235 мандатов из 460.
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"Матеуш Моравецкий – наш кандидат на должность премьера", - сказал Карчевский.
Согласно польской конституции, в течение двух недель после первого заседания сейма нового состава президент страны вносит кандидатуру на пост премьера. Потенциальный премьер предлагает свой состав кабмина, получает одобрение президента и обязан выступить в нижней палате парламента с программой действий и получить вотум доверия нового сейма.
Председатель правящей консервативной партии Право и справедливость Ярослав Качиньский
Вчера, 19:53Радио Sputnik
Правящая партия Польши победила на парламентских выборах
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Станислав КарчевскийМатеуш МоравецкийПольшаВ мире
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