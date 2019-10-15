Правящая партия Польши предлагает оставить Моравецкого на посту премьера

ВАРШАВА, 15 окт – РИА Новости. Правящая партия Польши "Право и справедливость" (PiS) предлагает оставить Матеуша Моравецкого в должности премьер-министра страны, сообщил спикер сената (верхняя палата парламента) Станислав Карчевский в эфире радиостанции Правящая партия Польши "Право и справедливость" (PiS) предлагает оставить Матеуша Моравецкого в должности премьер-министра страны, сообщил спикер сената (верхняя палата парламента) Станислав Карчевский в эфире радиостанции RMF FM

В воскресенье в Польше прошли очередные парламентские выборы. Польские граждане избрали 460 депутатов сейма (нижняя палата парламента) и 100 членов сената (верхняя палата парламента). Победу на выборах в сейм одержала правящая партия "Право и справедливость" с результатом 43,59% голосов, получив 235 мандатов из 460.

"Матеуш Моравецкий – наш кандидат на должность премьера", - сказал Карчевский.