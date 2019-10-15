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РИА Новости

Евросоюз должен быть готов рассмотреть отсрочку Brexit, заявили в Совете ЕС

09:53 15.10.2019 (обновлено: 10:24 15.10.2019)
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© РИА Новости / Алексей ВитвицкийФлаги с символикой Евросоюза
Флаги с символикой Евросоюза
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Флаги с символикой Евросоюза. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 15 окт – РИА Новости, Мария Князева. ЕС должен быть готов рассмотреть вторую отсрочку даты отделения Великобритании от Евросоюза, хотя шанс на достижение договоренности об условиях выхода страны остаётся, сказала представитель финского председательства в Совете ЕС перед началом совета министров стран ЕС по общим делам, который рассмотрит Brexit.
"Мы должны быть готовы ко всем возможным сценариям. Надеюсь, у нас будет сделка, но мы также должны быть готовы к отсутствию договоренности, а также должны быть готовы рассмотреть новую отсрочку", - сказала она.
При этом на совете министров во вторник отсрочка обсуждаться не будет.
"Позже на текущей неделе лидеры (стран ЕС на саммите – ред.), возможно, оценят вероятную отсрочку, но для этого должен быть запрос от Великобритании", - добавила она.
Британия должна покинуть ЕС 31 октября. Первоначальная дата Brexit была перенесена с 29 марта текущего года в связи с тем, что британский парламент трижды отклонил договор об условиях "развода". Без этого соглашения произойдет "жесткий" выход страны из союза, что предвещает весьма неприятные экономические события, ведь с этого момента к стране должны будут перестать применяться все законодательные положения ЕС.
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Договор об отделении, то есть об условиях "развода" страны и союза, был выработан в непростых переговорах с ЕС правительством премьер-министра Терезы Мэй, которая на фоне неудач с Brexit ушла в отставку. Камнем преткновения в соглашении были и остаются положения по "бэкстопу" - границе Северной Ирландии (входит в состав Соединенного Королевства) и страны ЕС Ирландии, которая расположена на одном острове с Северной Ирландией.
В настоящее время идут переговоры между Великобританией и Еврокомиссией по решению вопроса "бэкстоп", и ЕК все еще надеется на достижение договоренности на текущей неделе.
Ранее премьер-министр Борис Джонсон заявлял, что выведет страну из ЕС 31 октября с соглашением или без. Однако в сентябре парламент принял закон, обязывающий главу правительства просить о переносе сроков Brexit в первый рабочий день после 19 октября, если текст соглашения о выходе не будет согласован до 19 октября. Джонсон после принятия закона заявил, что "лучше умрет под забором", чем попросит о переносе сроков Brexit. При этом окончательное решение об отсрочке не за Британией – а за лидерами 27 остающихся в Евросоюзе стран.
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Выход Британии из ЕвросоюзаBrexitЕвросоюзВеликобританияВ мире
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