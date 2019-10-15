Евросоюз должен быть готов рассмотреть отсрочку Brexit, заявили в Совете ЕС

БРЮССЕЛЬ, 15 окт – РИА Новости, Мария Князева. ЕС должен быть готов рассмотреть вторую отсрочку даты отделения Великобритании от Евросоюза, хотя шанс на достижение договоренности об условиях выхода страны остаётся, сказала представитель финского председательства в Совете ЕС перед началом совета министров стран ЕС по общим делам, который рассмотрит Brexit.

"Мы должны быть готовы ко всем возможным сценариям. Надеюсь, у нас будет сделка, но мы также должны быть готовы к отсутствию договоренности, а также должны быть готовы рассмотреть новую отсрочку", - сказала она.

При этом на совете министров во вторник отсрочка обсуждаться не будет.

"Позже на текущей неделе лидеры (стран ЕС на саммите – ред.), возможно, оценят вероятную отсрочку, но для этого должен быть запрос от Великобритании", - добавила она.

Британия должна покинуть ЕС 31 октября. Первоначальная дата Brexit была перенесена с 29 марта текущего года в связи с тем, что британский парламент трижды отклонил договор об условиях "развода". Без этого соглашения произойдет "жесткий" выход страны из союза, что предвещает весьма неприятные экономические события, ведь с этого момента к стране должны будут перестать применяться все законодательные положения ЕС.

Договор об отделении, то есть об условиях "развода" страны и союза, был выработан в непростых переговорах с ЕС правительством премьер-министра Терезы Мэй, которая на фоне неудач с Brexit ушла в отставку. Камнем преткновения в соглашении были и остаются положения по "бэкстопу" - границе Северной Ирландии (входит в состав Соединенного Королевства) и страны ЕС Ирландии, которая расположена на одном острове с Северной Ирландией.

В настоящее время идут переговоры между Великобританией и Еврокомиссией по решению вопроса "бэкстоп", и ЕК все еще надеется на достижение договоренности на текущей неделе.