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РИА Новости

Решения на основе ИИ изменят технологический ландшафт, заявили в Сбербанке

09:42 15.10.2019
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© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкВывеска Сбербанка
Вывеска Сбербанка
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Решения на основе искусственного интеллекта способны изменить технологический ландшафт России, однако многое еще предстоит реализовать в этой сфере, считает первый зампред правления Сбербанка Александр Ведяхин.
Президент России Владимир Путин на прошлой неделе утвердил национальную стратегию развития искусственного интеллекта (ИИ) до 2030 года. ИИ включает в себя IT-инфраструктуру, программное обеспечение, а также процессы и сервисы по обработке данных и поиску решений, отмечается в стратегии.
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"Принятие национальной стратегии развития искусственного интеллекта является долгожданным событием", - заявил РИА Новости Ведяхин, который курирует в Сбербанке деятельность Лаборатории по искусственному интеллекту.
"Сегодня технологии ИИ имеют высокий уровень прикладной применимости практически для всех направлений жизни общества. Многие страны прошли этот путь за несколько лет, у нас на это ушло чуть более полугода", - сказал Ведяхин.
Однако, по его мнению, многое еще предстоит реализовать, в том числе, в области развития облачной инфраструктуры и специализированного программного обеспечения, а также проводить работу в области фундаментальных и прикладных исследований.
"Результаты внедрения решений на основе ИИ способны полностью изменить технологический ландшафт страны, - уверен он.
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