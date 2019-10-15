Решения на основе ИИ изменят технологический ландшафт, заявили в Сбербанке

МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Решения на основе искусственного интеллекта способны изменить технологический ландшафт России, однако многое еще предстоит реализовать в этой сфере, считает первый зампред правления Сбербанка Александр Ведяхин.

Президент России Владимир Путин на прошлой неделе утвердил национальную стратегию развития искусственного интеллекта (ИИ) до 2030 года. ИИ включает в себя IT-инфраструктуру, программное обеспечение, а также процессы и сервисы по обработке данных и поиску решений, отмечается в стратегии.

"Принятие национальной стратегии развития искусственного интеллекта является долгожданным событием", - заявил РИА Новости Ведяхин, который курирует в Сбербанке деятельность Лаборатории по искусственному интеллекту.

"Сегодня технологии ИИ имеют высокий уровень прикладной применимости практически для всех направлений жизни общества. Многие страны прошли этот путь за несколько лет, у нас на это ушло чуть более полугода", - сказал Ведяхин.

Однако, по его мнению, многое еще предстоит реализовать, в том числе, в области развития облачной инфраструктуры и специализированного программного обеспечения, а также проводить работу в области фундаментальных и прикладных исследований.