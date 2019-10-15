Глава Тувы пропустил совещание с Медведевым из-за гриппа

КРАСНОЯРСК, 15 окт - РИА Новости. Глава Тувы Шолбан Кара-оол из-за заболевания гриппом не смог присутствовать на видеоселекторном совещании в понедельник с главой кабмина РФ Дмитрием Медведевым, он принес свои извинения премьеру, сообщила РИА Новости пресс-секретарь главы республики Долаана Салчак.

В понедельник Медведев потребовал от всех губернаторов письменно объяснить срыв сроков ввода соцобъектов, а не "поставлять" своих замов, которых они отправляют на совещания. Он также обратил внимание на отсутствие губернатора, который должен был принять участие в совещании по видеосвязи.

"Глава Тувы Шолбан Кара-оол принес свои извинения премьер-министру России Дмитрию Медведеву за отсутствие 14 октября на видеселекторном совещании, где обсуждались темпы ввода новых социальных объектов. Руководитель республики заметил, что в самое ближайшее время готов представить самую подробную информацию о том, как обстоят дела в Туве по вопросам, которые обсуждались на прошедшем совещании", - сказала Салчак.

Она пояснила, что Кара-оол прилетел из Москвы утром в пятницу уже простуженным. "В этом могли убедиться журналисты, которые встречали руководителя республики. Все обратили внимание, что глава Тувы специально старался держаться в стороне, чтобы случайно не заразить встречавших его людей", - сказала собеседница агентства.

"Наверняка, в воскресенье вечером он решил побороть недомогание, вызванное гриппом, очередными физическими упражнениями. Но осенний холодный воздух сделал свое дело", - предположила пресс-секретарь.