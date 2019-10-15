В Японии пострадавшие от тайфуна люди просят о помощи

ТОКИО, 15 окт – РИА Новости, Ксения Нака. В пострадавшем от мощного тайфуна поселке Марумори в префектуре Мияги на земле перед одним из домов написаны иероглифы "вода, продукты", кадры вертолетной съемки разошлись в японских СМИ.

Иероглифы с просьбой о помощи появились на принесенном ливнями и разлившейся рекой иле и грязи перед одним из домов. Рядом с домом хорошо видно легковой автомобиль и небольшой грузовик, утопленные в иле выше колес.

Поселок Марумори стал одним из наиболее пострадавших районов Японии в результате мощного тайфуна "Хагибис". За двое суток здесь выпало около 600 миллиметров осадков. До сих пор без воды остаются более 3 тысяч домов, а без света – 1600 домов. До вечера вчерашнего дня здесь не работал интернет и телефонная связь. Спасателям приходится обходить, а иногда и подплывать на лодках к каждому дому, чтобы предложить помощь и эвакуировать людей. Полностью масштабы бедствия не ясны – затопленным оказался центр, где в том числе находится и администрация поселка.

Чрезвычайно мощный тайфун "Хагибис" прошел над территорией Японии в субботу и воскресенье, он принес с собой шквалистый ветер до 40 метров в секунду при порывах и ливневые дожди. Следование тайфуна сопровождалось обильными дождями – в некоторых местах за двое суток выпало 1,5-2 месячных нормы осадков. На 47 реках страны были разрушены защитные дамбы в 66 местах. На 181 реке в 16 префектурах произошли паводки. Это привело к затоплению жилых кварталов. Затопленными оказались около 10 тысяч домов. В 19 префектурах произошли 140 оползней. Больше всего от тайфуна пострадали префектуры Фукусима, Мияги, Канагава, Тотиги, Саитама, Нагано, Сидзуока. До сих пор без воды остаются 133 тысячи домов в 13 префектурах, без света - 34 тысячи домов. Ранее их было 520 тысяч. От стихийного бедствия погибли 66 человек, 15 считаются пропавшими без вести, ранения получили 212 человек. На месте работают 110 тысяч сотрудников сил самообороны, пожарной охраны и полиции.