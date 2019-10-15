Адвокат Трампа получил $500 тысяч за консультации для компании Парнаса

МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Адвокат президента США Дональда Трампа Руди Джулиани заявил, что ему заплатили 500 тысяч долларов за консультации для компании Fraud Guarantee, соучрежденной арестованным на прошлой неделе бизнесменом Львом Парнасом.

Граждане США, уроженец Украины Парнас и выходец из Белоруссии Игорь Фруман были арестованы в США на прошлой неделе. Предполагается, что они помогали Джулиани вести расследование в отношении бывшего вице-президента Джо Байдена. Газета New York Times писала, что, по словам Парнаса, он заплатил Джулиани сотни тысяч долларов.

В понедельник Джулиани уточнил агентству Рейтер, что речь идет о сумме в 500 тысяч долларов. По его словам, его наняли для консультаций Fraud Guarantee по поводу нормативных вопросов. Деньги перевели двумя платежами. Джулиани заявил, что не помнит даты их получения. Он добавил, что завершил большую часть работы для Fraud Guarantee в 2018 году, но потом участвовал в последующей деятельности более года.

Ранее со ссылкой на New York Times и ее источники сообщалось, что федеральная прокуратура нью-йоркского района Манхэттен ведет расследование в отношении Джулиани в связи с подозрением в нарушении законов о лоббизме. По данным газеты, расследование касается деятельности Джулиани на Украине. В частности, как заявил один из источников, следователи изучают предполагаемые попытки адвоката Трампа добиться отставки посла США на Украине Мари Йованович. Кроме того, как отметили источники New York Times, расследование в отношении Джулиани связано с делом Парнаса и Фрумана, обвиняемых в нарушении законов о финансировании избирательных кампаний.

Бывший посол США на Украине Мари Йованович в ходе показаний перед палатой представителей заявила, что с 2018 года против нее велась "скоординированная кампания", и президент Дональд Трамп оказывал давление на госдепартамент, чтобы снять ее с должности.

Издание Wall Street Journal ранее сообщало, что Парнас и Фруман помогали Джулиани вести расследование в отношении экс-вице-президента США Джо Байдена. Как следует из обвинительного заключения, Парнас и Фруман, которые сейчас являются гражданами США, спонсировали кандидатов на различные выборные должности на деньги бизнесмена из России в коммерческих целях. По данным следствия, уроженец Украины Парнас, уроженец Белоруссии Фруман, а также уроженец Украины Андрей Кукушкин и уроженец США Дэвид Коррия вступили в сговор с "российским гражданином и предпринимателем".