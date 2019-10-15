Диетолог рассказала, как не набрать лишний вес зимой

МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. Врач-диетолог Елена Соломатина рассказала "Вечерней Москве", как следует питаться в холодное время года, чтобы не набрать лишние килограммы.
Как отмечает Соломатина, с приходом холодов люди начинают активнее потреблять жирные и сладкие продукты, а также алкоголь. Обычно это связано с сонливостью, ухудшением настроения и дефицитом витамина D, вызванным недостатком солнечного света.
Восполнить нехватку полезных веществ можно с помощью небольших порций жирной рыбы, молочных продуктов и овощей, отмечает диетолог. А поднять настроение помогут бананы, горький шоколад, орехи и сухофрукты, добавила она.
Врач также посоветовала заменить магазинные десерты домашними, например витаминными смузи.
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