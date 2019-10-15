В Челябинске умер один из пострадавших при перестрелке

ЧЕЛЯБИНСК, 15 окт - РИА Новости. Один из троих мужчин, госпитализированных после перестрелки в Челябинске в понедельник ночью, скончался в больнице, возбуждено уголовное дело по статье "убийство", сообщило во вторник следственное управление СКР по региону.

Как сообщало ГУМВД России по региону, инцидент произошел ночью в понедельник на Свердловском проспекте в Курчатовском районе Челябинска, после него трое мужчин были госпитализированы. В ходе оперативно-розыскных мероприятий был задержан подозреваемый 1969 года рождения. Горздрав пояснял, что в лечебные учреждения города были доставлены трое пострадавших с огнестрельными ранениями, они были пьяны.

"Ночью 13 октября в лечебные учреждения Челябинска проступили трое местных жителей с огнестрельными ранениями. Позднее один из потерпевших скончался в больнице. Следственными органами Следственного комитета РФ по Челябинской области по данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 УК РФ (убийство)", - говорится в сообщении.

Следствие поясняет, что задержанный 50-летний житель Челябинска выстрелил из пистолета в мужчин в ходе бытового конфликта. Следователем СК в суд направлено ходатайство об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу, добавляется в сообщении. Также решается вопрос о предъявлении ему обвинения, уточняет СК.