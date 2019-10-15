В России создадут сеть полигонов для тестирования дронов

"Полигоны нужны для проектирования, испытания авиатехники и для ее сертификации. Они будут создаваться в течение трех лет, до 2021 года включительно. Процедура включает проверку самого беспилотника, а также его систем — винта, двигателя, наземных станций управления и каналов связи. На их создание планируется выделить не менее 570 миллионов рублей, в том числе из фонда НТИ", - рассказал Жуков.