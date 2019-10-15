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РИА Новости

В России создадут сеть полигонов для тестирования дронов

09:21 15.10.2019
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© Depositphotos / FesenkoДрон в небе
Дрон в небе
© Depositphotos / Fesenko
МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Сеть испытательных площадок для тестирования дронов появится в России до 2022 года, на их создание будет выделено не менее 570 миллионов рублей, сообщил РИА Новости соруководитель рабочей группы "Аэронет" Национальной технологической инициативы (НТИ) Сергей Жуков.
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Согласно стратегии Минпромторга по созданию национальной полигонной базы беспилотных авиационных систем, в России будет развернута сеть экспериментально-цифровых полигонов для проведения реальных и виртуальных летно-конструкторских и сертификационных испытаний.
"Полигоны нужны для проектирования, испытания авиатехники и для ее сертификации. Они будут создаваться в течение трех лет, до 2021 года включительно. Процедура включает проверку самого беспилотника, а также его систем — винта, двигателя, наземных станций управления и каналов связи. На их создание планируется выделить не менее 570 миллионов рублей, в том числе из фонда НТИ", - рассказал Жуков.
По его словам, создание полигонов позволит наладить выдачу разрешений для дронов массой более 30 килограммов, которые могут быть использованы в промышленности и сельском хозяйстве. В частности, они смогут перевозить достаточно тяжелые грузы и осуществлять мониторинг протяженных объектов — газопроводов, дорог и линий электропередачи длиной 1,5–2 тысячи километров.
"Первые полигоны для испытаний дронов планируется построить на аэродроме Орловка в Тверской области - там будет создан как физический, так и цифровой испытательный полигон. Площадки появятся также на экспериментальном гидродроме ЦАГИ в Дубне, аэродромах Ульяновск-Восточный в Ульяновской области, Алферьево в Подмосковье и Киржач во Владимирской области", - сообщил Жуков.
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