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РИА Новости

Экс-замглавы правительства Каталонии заявил, что новый референдум неизбежен

09:20 15.10.2019 (обновлено: 15:00 15.10.2019)
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© РИА Новости / Алехандро Мартинез Велез / Перейти в фотобанкУчастники акции в поддержку независимости Каталонии
Участники акции в поддержку независимости Каталонии
© РИА Новости / Алехандро Мартинез Велез
Перейти в фотобанк
Участники акции в поддержку независимости Каталонии. Архивное фото
МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Бывший заместитель председателя каталонского женералитета Ориол Жункерас, приговоренный накануне Верховным судом Испании к 13 годам тюрьмы, считает, что новый референдум о независимости автономии неизбежен, передает агентство Рейтер.
Верховный суд Испании в понедельник вынес приговор двенадцати каталонским политикам в связи с их причастностью к проведению незаконного референдума о независимости в 2017 году, девять из них были признаны виновными в мятеже и получили сроки от 9 до 13 лет заключения. В понедельник в автономном сообществе произошли беспорядки.
Экс-председатель каталонского правительства Карлес Пучдемон после встречи в Брюсселе со спикером парламента Каталонии Роже Торреном. 24 января 2018
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Пучдемон призвал к проведению нового референдума о независимости Каталонии
"В чем я уверен, так это в том, что этот конфликт должен быть разрешен с помощью избирательных урн... Мы убеждены, что рано или поздно референдум неизбежен, потому что в противном случае как мы можем дать право высказаться нашим гражданам?" - заявил Жункерас, письменно ответив на вопросы агентства. Он добавил, что не сожалеет об организации референдума в 2017 году.
Жункерас заявил, что он и другие каталонские политики планируют обжаловать вынесенные приговоры в Европейском суде по правам человека.
"Мы будем продолжать и не сдадимся... Тюрьма и изгнание сделали нас сильнее и еще больше убедили нас, если это возможно, в наших сугубо демократических взглядах", - добавил он, выразив уверенность в том, что вынесенные приговоры "не ослабят движение за независимость, а наоборот" сделают его сильнее.
Противостояние Мадрида и Барселоны
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Противостояние Мадрида и БарселоныВласти Каталонии планируют провести 1 октября референдум о независимости, который не признает испанское правительство. Чем примечателен один из самых знаменитых регионов Испании и что по поводу предстоящего голосования о независимости думают каталонцы и испанцы — смотрите в инфографике Ria.ru
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