Экс-замглавы правительства Каталонии заявил, что новый референдум неизбежен

МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Бывший заместитель председателя каталонского женералитета Ориол Жункерас, приговоренный накануне Верховным судом Испании к 13 годам тюрьмы, считает, что новый референдум о независимости автономии неизбежен, передает агентство Рейтер.
Верховный суд Испании в понедельник вынес приговор двенадцати каталонским политикам в связи с их причастностью к проведению незаконного референдума о независимости в 2017 году, девять из них были признаны виновными в мятеже и получили сроки от 9 до 13 лет заключения. В понедельник в автономном сообществе произошли беспорядки.
"В чем я уверен, так это в том, что этот конфликт должен быть разрешен с помощью избирательных урн... Мы убеждены, что рано или поздно референдум неизбежен, потому что в противном случае как мы можем дать право высказаться нашим гражданам?" - заявил Жункерас, письменно ответив на вопросы агентства. Он добавил, что не сожалеет об организации референдума в 2017 году.
Жункерас заявил, что он и другие каталонские политики планируют обжаловать вынесенные приговоры в Европейском суде по правам человека.
"Мы будем продолжать и не сдадимся... Тюрьма и изгнание сделали нас сильнее и еще больше убедили нас, если это возможно, в наших сугубо демократических взглядах", - добавил он, выразив уверенность в том, что вынесенные приговоры "не ослабят движение за независимость, а наоборот" сделают его сильнее.
21 сентября 2017, 15:06РИА НовостиПротивостояние Мадрида и БарселоныВласти Каталонии планируют провести 1 октября референдум о независимости, который не признает испанское правительство. Чем примечателен один из самых знаменитых регионов Испании и что по поводу предстоящего голосования о независимости думают каталонцы и испанцы — смотрите в инфографике Ria.ru