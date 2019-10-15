Экс-замглавы правительства Каталонии заявил, что новый референдум неизбежен

МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Бывший заместитель председателя каталонского женералитета Ориол Жункерас, приговоренный накануне Верховным судом Испании к 13 годам тюрьмы, считает, что новый референдум о независимости автономии неизбежен, передает агентство Бывший заместитель председателя каталонского женералитета Ориол Жункерас, приговоренный накануне Верховным судом Испании к 13 годам тюрьмы, считает, что новый референдум о независимости автономии неизбежен, передает агентство Рейтер

Верховный суд Испании в понедельник вынес приговор двенадцати каталонским политикам в связи с их причастностью к проведению незаконного референдума о независимости в 2017 году, девять из них были признаны виновными в мятеже и получили сроки от 9 до 13 лет заключения. В понедельник в автономном сообществе произошли беспорядки.

"В чем я уверен, так это в том, что этот конфликт должен быть разрешен с помощью избирательных урн... Мы убеждены, что рано или поздно референдум неизбежен, потому что в противном случае как мы можем дать право высказаться нашим гражданам?" - заявил Жункерас, письменно ответив на вопросы агентства. Он добавил, что не сожалеет об организации референдума в 2017 году.

Жункерас заявил, что он и другие каталонские политики планируют обжаловать вынесенные приговоры в Европейском суде по правам человека.