Губернатор Бурков предложил передать 50% транспортного налога Омску

ОМСК, 15 окт – РИА Новости. Губернатор Омской области Александр Бурков предложил 50% транспортного налога, собираемого с территории Омска, передать в городской бюджет, сообщает во вторник облправительство.

Сейчас в соответствии с бюджетным законодательством 100% транспортного налога, собираемого на территории Омской области, зачисляется в областной бюджет. У регионов же с последними изменениями в Бюджетном кодексе РФ появилось право передавать транспортный налог местным бюджетам. Бурков предлагает воспользоваться этой возможностью.

"В преддверии нового бюджетного года я предлагаю 50% транспортного налога, который сейчас весь поступает в областной бюджет, направить в бюджет города. В этом есть элемент социальной справедливости, потому что эти деньги собираются на территории Омска, а с другой стороны у города очень большие потребности в средствах для ремонта дорог, дворов, решения вопросов с уличным освещением", - сказал губернатор.

Глава региона отметил, что 500 миллионов рублей будут направляться ежегодно в бюджет Омска для решения социально значимых вопросов.

"Уверен, что в дальнейшем администрация города будет направлять эти средства на улучшение городской среды в интересах наших омичей. Надеюсь, наши депутаты поддержат Омск и инициативу направить полмиллиарда рублей в бюджет муниципалитета", - отметил Бурков.

Транспортный налог – это доходный источник, который в обязательном порядке направляется на формирование дорожного фонда. Передавая единый норматив, регион делится источником для формирования дорожного фонда Омска, что позволит мэрии высвободить собственные средства, направляемые на дорожную деятельность, и направить их на финансирование других обязательств перед горожанами, пояснили в областном правительстве.