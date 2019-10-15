В Китае четыре человека погибли в результате взрыва на химзаводе

МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Четыре человека погибли в результате взрыва на химзаводе в городском округе Юйлинь, сообщает центральное телевидение Китая.
Взрыв прогремел утром во вторник в городском округе Юйлинь (Гуанси-Чжуанский автономный район) на химзаводе. В результате погибли четыре человека и трое пострадали. Двое из них находятся в тяжелом состоянии.
4 killed, 6 injured in an explosion at a chemical plant in Yulin, South China's Guangxi Zhuang Autonomous Region. pic.twitter.com/HqZirASIvg— Global Times (@globaltimesnews) October 15, 2019
Рабочая группа аварийного управления городского округа Юйлинь уже прибыла на место и занимается локализацией последствий чрезвычайного происшествия.
#BREAKING: 4 people killed, 6 others injured, including 2 in serious condition, after a chemical plant exploded on Tue morning in Yulin, S China’s Guangxi Zhuang Autonomous Region. Rescue operations are still underway. pic.twitter.com/QDZmk4zwWc— People's Daily, China (@PDChina) October 15, 2019