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РИА Новости

В Китае четыре человека погибли в результате взрыва на химзаводе

09:16 15.10.2019 (обновлено: 09:23 15.10.2019)
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© AFP 2019 / StringerПожарные
Пожарные
© AFP 2019 / Stringer
Пожарные. Архивное фото
МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Четыре человека погибли в результате взрыва на химзаводе в городском округе Юйлинь, сообщает центральное телевидение Китая.
Взрыв прогремел утром во вторник в городском округе Юйлинь (Гуанси-Чжуанский автономный район) на химзаводе. В результате погибли четыре человека и трое пострадали. Двое из них находятся в тяжелом состоянии.
Рабочая группа аварийного управления городского округа Юйлинь уже прибыла на место и занимается локализацией последствий чрезвычайного происшествия.
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