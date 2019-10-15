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РИА Новости

В Роспотребнадзоре рассказали о влиянии грязных рук на вспышки инфекций

09:06 15.10.2019
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© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкВрач станции скорой медицинской помощи проверяет аптечку в кабинете комплектации бригад
Врач станции скорой медицинской помощи проверяет аптечку в кабинете комплектации бригад
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Роспотребнадзор во "Всемирный день чистых рук" рассказал, что в среднем за год через контактно-бытовой путь передачи происходит более 300 вспышек инфекционных заболеваний.
Сообщается, что 15 октября отмечается "Всемирный день чистых рук". Впервые данная инициатива была реализована в 2008 году, когда более 120 миллионов детей из более чем 70 стран помыли руки с мылом.
Всемирный день чистых рук проходит в этом году под девизом "Наши руки, наше будущее". Каждый год в мире умирает более 1,4 миллиона детей от диареи или пневмонии, инфекции обуславливают 15% смертей новорожденных. Мытье рук с мылом – эффективный способ предотвратить это.
Через грязные руки может передаваться целый спектр инфекционных и паразитарных заболеваний, в том числе дизентерия, гепатит А, брюшной тиф, норо- и ротавирусные инфекции, глистные инвазии. Передача осуществляется как напрямую, так и через контаминированные поверхности, мягкие игрушки и средства обихода.
"Согласно официальным формам отраслевого статистического наблюдения Роспотребнадзора, в среднем за год посредством контактно-бытового пути передачи, основным элементом которого являются грязные руки, реализуется более 300 вспышек инфекционных заболеваний, при этом более 85% пострадавших в этих вспышках являются детьми", - сообщается на сайте ведомства.
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инфекцииЗдоровье - ОбществоРоспотребнадзорРоссия
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