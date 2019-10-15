В Роспотребнадзоре рассказали о влиянии грязных рук на вспышки инфекций

МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Роспотребнадзор во "Всемирный день чистых рук" рассказал, что в среднем за год через контактно-бытовой путь передачи происходит более 300 вспышек инфекционных заболеваний.

Сообщается, что 15 октября отмечается "Всемирный день чистых рук". Впервые данная инициатива была реализована в 2008 году, когда более 120 миллионов детей из более чем 70 стран помыли руки с мылом.

Всемирный день чистых рук проходит в этом году под девизом "Наши руки, наше будущее". Каждый год в мире умирает более 1,4 миллиона детей от диареи или пневмонии, инфекции обуславливают 15% смертей новорожденных. Мытье рук с мылом – эффективный способ предотвратить это.

Через грязные руки может передаваться целый спектр инфекционных и паразитарных заболеваний, в том числе дизентерия, гепатит А, брюшной тиф, норо- и ротавирусные инфекции, глистные инвазии. Передача осуществляется как напрямую, так и через контаминированные поверхности, мягкие игрушки и средства обихода.