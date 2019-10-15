В Приэльбрусье спасатели на вертолетах ищут пропавшего туриста из Карелии

НАЛЬЧИК, 15 окт – РИА Новости. Спасатели с помощью двух вертолетов ищут туриста из Карелии, пропавшего в горах в Эльбрусском районе Кабардино-Балкарии больше недели назад, сообщили РИА Новости в региональном ГУ МЧС.
"Во вторник в Эльбрусском районе спасатели с участием двух вертолетов - Ми-8 МЧС России и коммерческого вертолета фирмы "Heliaction" - проводят работы по поиску туриста из города Петрозаводск 1959 года рождения", - сказал собеседник агентства.
Он уточнил, что, по имеющимся данным, мужчина приехал в Приэльбрусье в составе тургруппы, но его недосчитались, когда автобус с туристами отъезжал обратно.
"С 6 октября он не выходил связь, в предыдущие дни спасатели проводили пешие поиски туриста, но они не увенчались успехом", - добавили в МЧС.