В Приэльбрусье спасатели на вертолетах ищут пропавшего туриста из Карелии

НАЛЬЧИК, 15 окт – РИА Новости. Спасатели с помощью двух вертолетов ищут туриста из Карелии, пропавшего в горах в Эльбрусском районе Кабардино-Балкарии больше недели назад, сообщили РИА Новости в региональном ГУ МЧС.

"Во вторник в Эльбрусском районе спасатели с участием двух вертолетов - Ми-8 МЧС России и коммерческого вертолета фирмы "Heliaction" - проводят работы по поиску туриста из города Петрозаводск 1959 года рождения", - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что, по имеющимся данным, мужчина приехал в Приэльбрусье в составе тургруппы, но его недосчитались, когда автобус с туристами отъезжал обратно.