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РИА Новости

В Новосибирске таксист силой высадил из машины женщину с ребенком

09:03 15.10.2019 (обновлено: 10:38 15.10.2019)
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкНашивка на рукаве сотрудника полиции
Нашивка на рукаве сотрудника полиции
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Нашивка на рукаве сотрудника полиции. Архивное фото
НОВОСИБИРСК, 15 окт – РИА Новости. Водитель такси в Новосибирске, применив силу, высадил из машины женщину с двухлетним ребенком, возбуждено административное дело о побоях, сообщает во вторник ГУМВД по Новосибирской области.
Информацию о конфликте ранее опубликовал один из популярных пабликов в соцсети "ВКонтакте". Местная жительница сообщила, что водитель взял девушку и ее двухлетнего ребенка, однако во время поездки пассажирка поняла, что водитель приехал не тот, который был заявлен в анкете, и спросила, почему он ездит под чужим именем. Якобы после этого водитель ударил по голове девушку и выкинул их с ребенком из машины.
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"Поступило заявление от 33-летней местной жительницы, которая сообщила, что в ходе поездки в такси между ней и водителем произошел конфликт. В результате конфликта водитель, применив силу, высадил женщину и ее несовершеннолетнего ребенка из машины на одной из улиц города", - сказали в главке.
Полицейские возбудили административное дело по статье КоАП "Побои". Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Свою проверку организовало и СУСК по региону.
9810118410
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НовосибирскПроисшествия
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Уверен, что это была ЯЖмать! Как же она орала и угрожала!
15 октября, 09:26
ВМВладимир Мишин
3000019
По словам водителя, женщина села в машину с двухлетним ребенком, но отказалась доплачивать по тарифу 50 рублей за детское кресло для ребенка. После этого водитель отказался их вести, и потребовал, чтобы она вышла с ребенком. Женщина отказалась.
15 октября, 09:08
Юрий Татарин
2710002
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