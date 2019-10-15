В Новосибирске таксист силой высадил из машины женщину с ребенком

НОВОСИБИРСК, 15 окт – РИА Новости. Водитель такси в Новосибирске, применив силу, высадил из машины женщину с двухлетним ребенком, возбуждено административное дело о побоях, сообщает во вторник ГУМВД по Новосибирской области.

Информацию о конфликте ранее опубликовал один из популярных пабликов в соцсети "ВКонтакте". Местная жительница сообщила, что водитель взял девушку и ее двухлетнего ребенка, однако во время поездки пассажирка поняла, что водитель приехал не тот, который был заявлен в анкете, и спросила, почему он ездит под чужим именем. Якобы после этого водитель ударил по голове девушку и выкинул их с ребенком из машины.

"Поступило заявление от 33-летней местной жительницы, которая сообщила, что в ходе поездки в такси между ней и водителем произошел конфликт. В результате конфликта водитель, применив силу, высадил женщину и ее несовершеннолетнего ребенка из машины на одной из улиц города", - сказали в главке.