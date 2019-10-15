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РИА Новости

В ЛНР заявили, что силовики минируют дорогу у линии соприкосновения

09:01 15.10.2019
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© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкАвтомобили наблюдателей ОБСЕ на пропускном пункте в селе Петровское
Автомобили наблюдателей ОБСЕ на пропускном пункте в селе Петровское
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Автомобили наблюдателей ОБСЕ на пропускном пункте в селе Петровское. Архивное фото
ЛУГАНСК, 15 окт - РИА Новости. Украинские силовики минируют дорогу в районе подконтрольного Киеву населенного пункта Счастье, заявили РИА Новости во вторник в пресс-службе Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики.
В районе населенного пункта Счастье на линии соприкосновения регулярно проходит передача Киеву заключенных, осужденных до 2014 года и выразивших желание отбывать наказание не в ЛНР, а на подконтрольной украинским силовикам территории.
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"В зоне ответственности 46 бригады вооруженных формирований Украины наблюдателями спецмиссии (Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ - ред.) выявлены 34 противотанковые мины, установленные поперек автодороги, ведущей в населенный пункт Счастье ", - заявили в пресс-службе оборонного ведомства ЛНР.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.
Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
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