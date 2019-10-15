В ЛНР заявили, что силовики минируют дорогу у линии соприкосновения

ЛУГАНСК, 15 окт - РИА Новости. Украинские силовики минируют дорогу в районе подконтрольного Киеву населенного пункта Счастье, заявили РИА Новости во вторник в пресс-службе Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики.

В районе населенного пункта Счастье на линии соприкосновения регулярно проходит передача Киеву заключенных, осужденных до 2014 года и выразивших желание отбывать наказание не в ЛНР, а на подконтрольной украинским силовикам территории.

"В зоне ответственности 46 бригады вооруженных формирований Украины наблюдателями спецмиссии (Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ - ред.) выявлены 34 противотанковые мины, установленные поперек автодороги, ведущей в населенный пункт Счастье ", - заявили в пресс-службе оборонного ведомства ЛНР.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.