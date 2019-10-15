Полицейский из ЯНАО, убивший коллегу и его жену, был в депрессии

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 15 окт - РИА Новости. Полицейский из Ноябрьска (ЯНАО), в начале лета убивший своего коллегу и его супругу, а затем покончивший с собой, долгое время находился в депрессии из-за долгов по кредитам, неудовлетворенности работой и других обстоятельств, сообщает во вторник региональное следственное управление СК РФ.

МВД России в начале июня сообщило о гибели двух участковых в Ноябрьске. Вскоре в следственном управлении уточнили, что помимо тел полицейских с огнестрельными ранениями, обнаруженных в разных районах города, в своей квартире была найдена мертвой супруга одного из них. Уголовное дело возбудили по статье об убийстве двух и более лиц. Проверку по данному факту проводило и региональное УМВД, где подчеркивали, что трагедия произошла на почве личного конфликта между сотрудниками, не связанного со служебной деятельностью.

Следствие выяснило, что участковый Андрей Мучаев вечером 1 июня, используя табельное оружие, застрелил на рабочем месте коллегу - Владимира Анчугова, а затем убил его супругу. Спустя пару дней он покончил с собой, находясь в автомобиле.

"Установлено, что обвиняемый в течение 2019 года находился в подавленном состоянии, вызванным неразрешимыми финансовыми трудностями, неудовлетворенностью работой, долгами по кредитам, а также иными личными обстоятельствами. Незадолго до трагических событий Мучаев высказывал своей супруге намерения покончить жизнь самоубийством и совершить убийства кого-либо из своих знакомых, полагая, что таким образом ему легче будет уйти из жизни", - пояснили в СУСК.

Ранее СМИ, публикуя фотографии из участкового пункта полиции, где произошла трагедия, рассказали, что Мучаев также оставил на стенах отделения сообщения, написанные якобы кровью погибшего коллеги. В них он обвинял в случившемся своих руководителей.

В следственном ведомстве во вторник отметили, что эти записи, выполненные "веществом бурого цвета", действительно сделал Мучаев. Однако проверка показала, что за время службы в отделе он не привлекался к дисциплинарной ответственности, не конфликтовал с руководством, имел положительную характеристику и ряд благодарностей. Также следователи выяснили, что между мужчинами имелся конфликт, связанный с работой.