Киев размещает бронетехнику вблизи участка отвода сил, заявили в ЛНР

ЛУГАНСК, 15 окт - РИА Новости. Украинские силовики разместили бронетехнику вблизи участка разведения сил в Донбассе, заявили во вторник РИА Новости в пресс-службе Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики.

"Пренебрегая мирными инициативами президента Украины по урегулированию конфликта на Донбассе, подразделения вооруженных формирований Украины продолжают размещать вооружение вдоль линии соприкосновения", - сообщили в пресс-службе.

По данным Народной милиции ЛНР, вблизи участка отвода сил в подконтрольном Киеву населенном пункте Катериновка во дворе жилого дома украинские силовики разместили боевую машину пехоты. Еще две БМП, добавили в ведомстве, украинские силовики разместили вблизи подконтрольного Киеву населенного пункта Золотое-4.