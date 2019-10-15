Опубликовано видео с места обрушения жилого дома в Приморье

МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. В Сети появилось видео с места обрушения стены пятиэтажки в поселке Новонежино в Шкотовском районе Приморского края. Ролик опубликовал канал "Вести: Приморье".
Инцидент произошел в ночь на вторник. В региональном управлении СК РИА Новости заявили, что причиной случившегося мог стать неисправный обогреватель, установленный в соседней квартире.
По предварительным данным, погибла женщина. От разрушений пострадали 17 квартир, сообщили в МЧС.
Часть жильцов эвакуировали. Семь человек на время разместили в местном клубе, также развернут пункт в школе поселка Смоляново. Спасатели помогают жителям доставать из квартир домашних животных, а также необходимые вещи.
Возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.