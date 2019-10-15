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РИА Новости

Опубликовано видео с места обрушения жилого дома в Приморье

08:47 15.10.2019 (обновлено: 09:15 15.10.2019)
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МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. В Сети появилось видео с места обрушения стены пятиэтажки в поселке Новонежино в Шкотовском районе Приморского края. Ролик опубликовал канал "Вести: Приморье".
Инцидент произошел в ночь на вторник. В региональном управлении СК РИА Новости заявили, что причиной случившегося мог стать неисправный обогреватель, установленный в соседней квартире.
По предварительным данным, погибла женщина. От разрушений пострадали 17 квартир, сообщили в МЧС.
Часть жильцов эвакуировали. Семь человек на время разместили в местном клубе, также развернут пункт в школе поселка Смоляново. Спасатели помогают жителям доставать из квартир домашних животных, а также необходимые вещи.
Возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.
Автомобиль Следственного комитета РФ
07:55Радио Sputnik
В СК назвали возможную причину обрушения в жилом доме в Приморье
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ПриморьеШкотовский районПриморский крайПроисшествия
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