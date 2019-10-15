Новосибирский областной суд вернул в колонию экс-управляющего филиалом ВТБ

НОВОСИБИРСК, 15 окт – РИА Новости. Новосибирский областной суд решил отправить обратно в колонию ранее освобожденного из-за болезни экс-управляющего филиалом банка ВТБ Вадима Григорьева, сообщает прокуратура Новосибирской области.

В ведомстве пояснили, что Новосибирский районный суд в мае 2018 года удовлетворил ходатайство Григорьева об освобождении от отбывания наказания в виде 9,5 лет лишения свободы, назначенного 6 марта 2017 года по приговору Железнодорожного районного суда за хищение более 1,1 миллиарда рублей и их легализацию.

Григорьев обратился в Новосибирский районный суд с таким ходатайством в связи с тяжелым заболеванием, суд его удовлетворил и освободил. Однако зампрокурора Новосибирской области обжаловал это постановление, посчитав его незаконным.

В итоге 10 апреля 2019 года решение отменил президиум Новосибирского областного суда, поскольку заболевания, диагностированные Григорьеву, не входят в перечень препятствующих отбытию наказания. Дело было направлено на пересмотр, и в июле районный суд принял решение об отсутствии оснований для освобождения Григорьева.